https://ria.ru/20211119/ukraina-1759811736.html

Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине

Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине - РИА Новости, 19.11.2021

Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине

Россия не будет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:25

2021-11-19T14:25

2021-11-19T14:54

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия не будет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде."Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым", - сказал министр.По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки со стороны Запада. Он также подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом.

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html

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в мире, украина, швеция, мид швеции, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, анн линде (мид швеции), россия