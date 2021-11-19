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Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине
Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине - РИА Новости, 19.11.2021
Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине
Россия не будет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:25
2021-11-19T14:25
2021-11-19T14:54
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия не будет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде."Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым", - сказал министр.По словам Лаврова, вся воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают какой-либо принципиальной оценки со стороны Запада. Он также подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом.
https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html
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в мире, украина, швеция, мид швеции, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, анн линде (мид швеции), россия
14:25 19.11.2021 (обновлено: 14:54 19.11.2021)
Лавров заявил о равнодушии Запада к воинственной риторике на Украине
Лавров: воинственная риторика на Украине не встречает никакой оценки на Западе