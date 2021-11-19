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Песков рассказал о пункте об Украине и НАТО в системе гарантий безопасности
Песков рассказал о пункте об Украине и НАТО в системе гарантий безопасности - РИА Новости, 19.11.2021
Песков рассказал о пункте об Украине и НАТО в системе гарантий безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, говоря о гарантиях невступления Киева в НАТО, заявил, что РФ не вмешивается в чужие дела, но ситуация с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:28
2021-11-19T13:28
2021-11-19T13:28
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, говоря о гарантиях невступления Киева в НАТО, заявил, что РФ не вмешивается в чужие дела, но ситуация с напряженностью из-за маневров в регионе не должна повториться."Дело в том, что Украина - это суверенное государство, и в отличие от других стран, мы все-таки не вмешиваемся во внутренние дела других государств, но опять же повторение недавнего прошлого - это крайне нежелательный и недопустимый для нас сценарий, о чем мы только что говорили", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли одна из системы гарантий это заявление о невступлении Украины в НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nato-1759048805.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, нато, россия
Песков рассказал о пункте об Украине и НАТО в системе гарантий безопасности
Песков о гарантиях по Киеву и НАТО: не лезем в чужие дела, но напряженности быть не должно