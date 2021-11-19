Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/ukraina-1759694289.html
Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть
Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть - РИА Новости, 19.11.2021
Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть
На Украине всерьез задумались о строительстве нового водопровода на юг Донецкой области по подконтрольной Киеву территории вдоль линии соприкосновения с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:00
2021-11-19T08:04
авторы
украина
киев
донецк (донецкая область)
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
виктор медведчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759700946_0:327:3059:2048_1920x0_80_0_0_7fc3b91ae0b8def1222f2d7c45d24e99.jpg
На Украине всерьез задумались о строительстве нового водопровода на юг Донецкой области по подконтрольной Киеву территории вдоль линии соприкосновения с непризнанными ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.Если дело выгорит и не закончится банальным распилом выделенных денег, что для Украины не редкость, то жителям ЛНР и ДНР стоит напрячься. Провернув без каких-либо негативных для себя последствий омерзительный фокус с лишением водоснабжения Крыма, киевское руководство, вне всяких сомнений, повторит его на Донбассе, как только представится такая возможность. Пока у Киева такой возможности нет в силу особенностей географического расположения канала "Северский Донец — Донбасс" и Южнодонбасского водопровода.По словам Павла Кириленко, проектирование нового водопровода уже ведется и должно быть завершено в первом квартале 2022 года. За проектирование уже заплатили некоему ООО "Девел-Проект" больше 80 миллионов гривен. Известна даже примерная стоимость реализации проекта: якобы 6,5 миллиарда гривен, то есть около 245 миллионов долларов. Разумеется, Кириленко, давая комментарий на пропагандистском канале "Дом", теоретически рассчитанном как раз на оболванивание жителей Крыма и ЛДНР (практически на нем просто осуществляется распил бюджетных денег, поскольку его никто не смотрит), заявил, что в связи со строительством нового водопровода водоснабжение временно неподконтрольной части области не прекратится. Но все прекрасно помнят принцип действия постмайданной украинской власти, удачно сформулированный нынешним мэром Днепра Борисом Филатовым: "Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом". Более того, ставленники киевской власти и ранее не скрывали желания перекрыть поставку воды ЛНР и ДНР.Разумеется, сразу возникает вопрос: почему Киев не делает это уже сейчас? Дело тут, как уже упоминалось выше, в географических особенностях водоснабжения Донбасса.Канал "Северский Донец — Донбасс", который был первым в УССР и предназначался для обеспечения промышленно-питьевого водоснабжения этого крупного индустриального региона, начали строить в 1954 году, а ввели в эксплуатацию в 1958-м. После чего он дважды реконструировался (в 1972 и 1979 годах), в результате чего его пропускная способность достигла 43 кубических метров в секунду. При этом из 133 километров длины только 107 километров представляют собой традиционный канал. В остальных случаях вода идет по трубам, в том числе и поднимаясь на 200 метров вверх с помощью нескольких насосных станций.Забор воды в канал из Северского Донца производится у поселка Райгородок Славянского района выше устья реки Казенный Торец — на подконтрольной Украине территории. Далее он пролегает по водоразделу рек Северский Донец и Казенный Торец. Неподалеку от Горловки канал заходит на территорию ДНР. А заканчивается он возле Донецка — в верхнем бьефе Верхнекальмиусского водохранилища.Но это не все: далее на юг воду из Северского Донца несет построенный в 1971 году Южнодонбасский водопровод. Причем он уже перед Волновахой выходит с неподконтрольной Киеву на подконтрольную ему территорию и идет аж до Мариуполя.Вот и получается, что от воды из Северского Донца серьезно зависит запад ДНР (Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Енакиево), еще более серьезно — запад ЛНР (Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск). Но при этом от нее же на 90 процентов зависит водоснабжение такого немаленького города, как Мариуполь. А вообще в разной степени от нее зависят около полутора миллионов жителей подконтрольного Киеву Донбасса, включая, например, Авдеевку, Доброполье, Селидово, Покровск (Красноармейск), Волноваху и так далее.То есть худо-бедно осуществляемая Украиной подача воды в ЛДНР (хотя из-за регулярных обстрелов насосных и фильтровальных станций она часто прекращается) не связана ни с заботой о "наших людях на оккупированных территориях", ни с гуманизмом. Украина сегодня просто не может полностью перекрыть подачу воды в непризнанные республики, поскольку без нее же останутся и украинские граждане на подконтрольных территориях.Кстати, в этой связи существует уникальная специфика экономических взаимоотношений между Украиной и ЛДНР. Согласно украинским законам любые экономические взаимоотношения с "террористическими республиками" невозможны. На наличии такого сотрудничества, кстати, зиждутся обвинения того же Виктора Медведчука в государственной измене. Кроме того, недавно в контрабанде угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей обвинили и экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Но вот на расчеты за поставленную воду все это каким-то чудесным образом не распространяется: например, ЛНР регулярно рассчитывается мешками с наличными (в том числе монетами) на мосту в Счастье. Правда, в Киеве считают, что ему платят мало, и говорят о накоплении долгов — скажем, по ДНР еще в конце прошлого года насчитали таковых на 1,6 миллиарда гривен.Но вернемся к проекту нового водопровода. Его общая длина должна составить довольно скромные 70-80 километров. При этом согласно проекту он будет проходить в считанных километрах от линии соприкосновения сторон.Но есть и оптимистичные для республик новости. Проектировщик водопровода, киевская компания "Девел-Проект" — крайне мутная структура. Ее уставный капитал составляет десять тысяч гривен. Создана она была в октябре 2019 года Игорем Бугайчуком и Виталием Краснобоким, прописанными в Донецке. В октябре 2021 года единственным основателем фирмы стал некий Александр Кривоконь из Краматорска.Возможно, речь идет о банальном распиле бюджетных средств. В Киеве, например, каждые пару лет из бюджета оплачивается разработка проекта строительства метро на Троещину (район города). Так происходит уже лет 25. Но метро туда не строится и вряд ли когда-либо будет построено, а выражение "метро на Троещину" стало мемом.Может быть, и на Донбассе все ограничится освоением средств на разработку проекта. Но не исключено, что дело дойдет и до строительства: например, в рамках полюбившейся Зеленскому коррупционной программы "Большая стройка". Будет ли в этом случае построен водопровод, если будет, то за какое время и за какие деньги, — это вопрос непредсказуемый.Тем не менее думается, что в ЛДНР должны к этим планам отнестись с достаточной степенью серьезности, чтобы не попасть вдруг в ситуацию гуманитарной катастрофы. На которую коллективный Запад с удовольствием закроет глаза.
https://ria.ru/20170425/1493098559.html
https://ria.ru/20211103/voda-1757568140.html
https://ria.ru/20211106/donbass-1757859406.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/zelenskiy-1583821333.html
украина
киев
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759700946_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_954a32f234f9da7273572dbbd296e9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, украина, киев, донецк (донецкая область), владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктор медведчук, днр, лнр, ситуация в днр и лнр
08:00 19.11.2021 (обновлено: 08:04 19.11.2021)
 

Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть

© AFP 2021 / Anatolii StepanovЖители Авдеевки идут за водой
Жители Авдеевки идут за водой - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AFP 2021 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На Украине всерьез задумались о строительстве нового водопровода на юг Донецкой области по подконтрольной Киеву территории вдоль линии соприкосновения с непризнанными ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Если дело выгорит и не закончится банальным распилом выделенных денег, что для Украины не редкость, то жителям ЛНР и ДНР стоит напрячься. Провернув без каких-либо негативных для себя последствий омерзительный фокус с лишением водоснабжения Крыма, киевское руководство, вне всяких сомнений, повторит его на Донбассе, как только представится такая возможность. Пока у Киева такой возможности нет в силу особенностей географического расположения канала "Северский Донец — Донбасс" и Южнодонбасского водопровода.
Канал Северский Донец - Донбасс в Донецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2017
25 апреля 2017, 17:36
Губернатор Донецкой области посетовал, что нельзя перекрыть Донецку водуПо словам Павла Жебривского, ДНР не платит за воду с 2014 года, но перекрыть канал не получится, поскольку из-за этого пострадает Мариуполь.
По словам Павла Кириленко, проектирование нового водопровода уже ведется и должно быть завершено в первом квартале 2022 года. За проектирование уже заплатили некоему ООО "Девел-Проект" больше 80 миллионов гривен. Известна даже примерная стоимость реализации проекта: якобы 6,5 миллиарда гривен, то есть около 245 миллионов долларов. Разумеется, Кириленко, давая комментарий на пропагандистском канале "Дом", теоретически рассчитанном как раз на оболванивание жителей Крыма и ЛДНР (практически на нем просто осуществляется распил бюджетных денег, поскольку его никто не смотрит), заявил, что в связи со строительством нового водопровода водоснабжение временно неподконтрольной части области не прекратится. Но все прекрасно помнят принцип действия постмайданной украинской власти, удачно сформулированный нынешним мэром Днепра Борисом Филатовым: "Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом". Более того, ставленники киевской власти и ранее не скрывали желания перекрыть поставку воды ЛНР и ДНР.
Разумеется, сразу возникает вопрос: почему Киев не делает это уже сейчас? Дело тут, как уже упоминалось выше, в географических особенностях водоснабжения Донбасса.
Канал "Северский Донец — Донбасс", который был первым в УССР и предназначался для обеспечения промышленно-питьевого водоснабжения этого крупного индустриального региона, начали строить в 1954 году, а ввели в эксплуатацию в 1958-м. После чего он дважды реконструировался (в 1972 и 1979 годах), в результате чего его пропускная способность достигла 43 кубических метров в секунду. При этом из 133 километров длины только 107 километров представляют собой традиционный канал. В остальных случаях вода идет по трубам, в том числе и поднимаясь на 200 метров вверх с помощью нескольких насосных станций.
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 15:39
В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
Забор воды в канал из Северского Донца производится у поселка Райгородок Славянского района выше устья реки Казенный Торец — на подконтрольной Украине территории. Далее он пролегает по водоразделу рек Северский Донец и Казенный Торец. Неподалеку от Горловки канал заходит на территорию ДНР. А заканчивается он возле Донецка — в верхнем бьефе Верхнекальмиусского водохранилища.
Но это не все: далее на юг воду из Северского Донца несет построенный в 1971 году Южнодонбасский водопровод. Причем он уже перед Волновахой выходит с неподконтрольной Киеву на подконтрольную ему территорию и идет аж до Мариуполя.
Вот и получается, что от воды из Северского Донца серьезно зависит запад ДНР (Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Енакиево), еще более серьезно — запад ЛНР (Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск). Но при этом от нее же на 90 процентов зависит водоснабжение такого немаленького города, как Мариуполь. А вообще в разной степени от нее зависят около полутора миллионов жителей подконтрольного Киеву Донбасса, включая, например, Авдеевку, Доброполье, Селидово, Покровск (Красноармейск), Волноваху и так далее.
То есть худо-бедно осуществляемая Украиной подача воды в ЛДНР (хотя из-за регулярных обстрелов насосных и фильтровальных станций она часто прекращается) не связана ни с заботой о "наших людях на оккупированных территориях", ни с гуманизмом. Украина сегодня просто не может полностью перекрыть подачу воды в непризнанные республики, поскольку без нее же останутся и украинские граждане на подконтрольных территориях.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 10:12
Народная милиция ЛНР доставила воду в районы у линии соприкосновения
Кстати, в этой связи существует уникальная специфика экономических взаимоотношений между Украиной и ЛДНР. Согласно украинским законам любые экономические взаимоотношения с "террористическими республиками" невозможны. На наличии такого сотрудничества, кстати, зиждутся обвинения того же Виктора Медведчука в государственной измене. Кроме того, недавно в контрабанде угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей обвинили и экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Но вот на расчеты за поставленную воду все это каким-то чудесным образом не распространяется: например, ЛНР регулярно рассчитывается мешками с наличными (в том числе монетами) на мосту в Счастье. Правда, в Киеве считают, что ему платят мало, и говорят о накоплении долгов — скажем, по ДНР еще в конце прошлого года насчитали таковых на 1,6 миллиарда гривен.
Но вернемся к проекту нового водопровода. Его общая длина должна составить довольно скромные 70-80 километров. При этом согласно проекту он будет проходить в считанных километрах от линии соприкосновения сторон.
Но есть и оптимистичные для республик новости. Проектировщик водопровода, киевская компания "Девел-Проект" — крайне мутная структура. Ее уставный капитал составляет десять тысяч гривен. Создана она была в октябре 2019 года Игорем Бугайчуком и Виталием Краснобоким, прописанными в Донецке. В октябре 2021 года единственным основателем фирмы стал некий Александр Кривоконь из Краматорска.
Возможно, речь идет о банальном распиле бюджетных средств. В Киеве, например, каждые пару лет из бюджета оплачивается разработка проекта строительства метро на Троещину (район города). Так происходит уже лет 25. Но метро туда не строится и вряд ли когда-либо будет построено, а выражение "метро на Троещину" стало мемом.
Рабочие во время капитального ремонта Каштакского моста в Чите - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 20:08Авторы
Сверхзадача Зеленского: как не превратить "Большую стройку" в долгостройШесть с половиной тысяч километров дорог. Школы и детсады, отделения экстренной медпомощи и амбулатории, а еще спорткомплексы. На Украине анонсировали большой инфраструктурный проект Владимира Зеленского. Он заявил, что лично будет курировать ход стройки. Только не очень понятно, достроят ли все это.
Может быть, и на Донбассе все ограничится освоением средств на разработку проекта. Но не исключено, что дело дойдет и до строительства: например, в рамках полюбившейся Зеленскому коррупционной программы "Большая стройка". Будет ли в этом случае построен водопровод, если будет, то за какое время и за какие деньги, — это вопрос непредсказуемый.
Тем не менее думается, что в ЛДНР должны к этим планам отнестись с достаточной степенью серьезности, чтобы не попасть вдруг в ситуацию гуманитарной катастрофы. На которую коллективный Запад с удовольствием закроет глаза.
 
АвторыУкраинаКиевДонецк (Донецкая область)Владимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВиктор МедведчукДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
Лента новостейМолния
На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимыГлава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова