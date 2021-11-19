https://ria.ru/20211119/ukraina-1759694289.html

Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть

Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть - РИА Новости, 19.11.2021

Украина оставит Донбасс без воды: проект уже есть

На Украине всерьез задумались о строительстве нового водопровода на юг Донецкой области по подконтрольной Киеву территории вдоль линии соприкосновения с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:00

2021-11-19T08:00

2021-11-19T08:04

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украина

киев

донецк (донецкая область)

владимир зеленский

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На Украине всерьез задумались о строительстве нового водопровода на юг Донецкой области по подконтрольной Киеву территории вдоль линии соприкосновения с непризнанными ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.Если дело выгорит и не закончится банальным распилом выделенных денег, что для Украины не редкость, то жителям ЛНР и ДНР стоит напрячься. Провернув без каких-либо негативных для себя последствий омерзительный фокус с лишением водоснабжения Крыма, киевское руководство, вне всяких сомнений, повторит его на Донбассе, как только представится такая возможность. Пока у Киева такой возможности нет в силу особенностей географического расположения канала "Северский Донец — Донбасс" и Южнодонбасского водопровода.По словам Павла Кириленко, проектирование нового водопровода уже ведется и должно быть завершено в первом квартале 2022 года. За проектирование уже заплатили некоему ООО "Девел-Проект" больше 80 миллионов гривен. Известна даже примерная стоимость реализации проекта: якобы 6,5 миллиарда гривен, то есть около 245 миллионов долларов. Разумеется, Кириленко, давая комментарий на пропагандистском канале "Дом", теоретически рассчитанном как раз на оболванивание жителей Крыма и ЛДНР (практически на нем просто осуществляется распил бюджетных денег, поскольку его никто не смотрит), заявил, что в связи со строительством нового водопровода водоснабжение временно неподконтрольной части области не прекратится. Но все прекрасно помнят принцип действия постмайданной украинской власти, удачно сформулированный нынешним мэром Днепра Борисом Филатовым: "Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом". Более того, ставленники киевской власти и ранее не скрывали желания перекрыть поставку воды ЛНР и ДНР.Разумеется, сразу возникает вопрос: почему Киев не делает это уже сейчас? Дело тут, как уже упоминалось выше, в географических особенностях водоснабжения Донбасса.Канал "Северский Донец — Донбасс", который был первым в УССР и предназначался для обеспечения промышленно-питьевого водоснабжения этого крупного индустриального региона, начали строить в 1954 году, а ввели в эксплуатацию в 1958-м. После чего он дважды реконструировался (в 1972 и 1979 годах), в результате чего его пропускная способность достигла 43 кубических метров в секунду. При этом из 133 километров длины только 107 километров представляют собой традиционный канал. В остальных случаях вода идет по трубам, в том числе и поднимаясь на 200 метров вверх с помощью нескольких насосных станций.Забор воды в канал из Северского Донца производится у поселка Райгородок Славянского района выше устья реки Казенный Торец — на подконтрольной Украине территории. Далее он пролегает по водоразделу рек Северский Донец и Казенный Торец. Неподалеку от Горловки канал заходит на территорию ДНР. А заканчивается он возле Донецка — в верхнем бьефе Верхнекальмиусского водохранилища.Но это не все: далее на юг воду из Северского Донца несет построенный в 1971 году Южнодонбасский водопровод. Причем он уже перед Волновахой выходит с неподконтрольной Киеву на подконтрольную ему территорию и идет аж до Мариуполя.Вот и получается, что от воды из Северского Донца серьезно зависит запад ДНР (Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Енакиево), еще более серьезно — запад ЛНР (Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск). Но при этом от нее же на 90 процентов зависит водоснабжение такого немаленького города, как Мариуполь. А вообще в разной степени от нее зависят около полутора миллионов жителей подконтрольного Киеву Донбасса, включая, например, Авдеевку, Доброполье, Селидово, Покровск (Красноармейск), Волноваху и так далее.То есть худо-бедно осуществляемая Украиной подача воды в ЛДНР (хотя из-за регулярных обстрелов насосных и фильтровальных станций она часто прекращается) не связана ни с заботой о "наших людях на оккупированных территориях", ни с гуманизмом. Украина сегодня просто не может полностью перекрыть подачу воды в непризнанные республики, поскольку без нее же останутся и украинские граждане на подконтрольных территориях.Кстати, в этой связи существует уникальная специфика экономических взаимоотношений между Украиной и ЛДНР. Согласно украинским законам любые экономические взаимоотношения с "террористическими республиками" невозможны. На наличии такого сотрудничества, кстати, зиждутся обвинения того же Виктора Медведчука в государственной измене. Кроме того, недавно в контрабанде угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей обвинили и экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Но вот на расчеты за поставленную воду все это каким-то чудесным образом не распространяется: например, ЛНР регулярно рассчитывается мешками с наличными (в том числе монетами) на мосту в Счастье. Правда, в Киеве считают, что ему платят мало, и говорят о накоплении долгов — скажем, по ДНР еще в конце прошлого года насчитали таковых на 1,6 миллиарда гривен.Но вернемся к проекту нового водопровода. Его общая длина должна составить довольно скромные 70-80 километров. При этом согласно проекту он будет проходить в считанных километрах от линии соприкосновения сторон.Но есть и оптимистичные для республик новости. Проектировщик водопровода, киевская компания "Девел-Проект" — крайне мутная структура. Ее уставный капитал составляет десять тысяч гривен. Создана она была в октябре 2019 года Игорем Бугайчуком и Виталием Краснобоким, прописанными в Донецке. В октябре 2021 года единственным основателем фирмы стал некий Александр Кривоконь из Краматорска.Возможно, речь идет о банальном распиле бюджетных средств. В Киеве, например, каждые пару лет из бюджета оплачивается разработка проекта строительства метро на Троещину (район города). Так происходит уже лет 25. Но метро туда не строится и вряд ли когда-либо будет построено, а выражение "метро на Троещину" стало мемом.Может быть, и на Донбассе все ограничится освоением средств на разработку проекта. Но не исключено, что дело дойдет и до строительства: например, в рамках полюбившейся Зеленскому коррупционной программы "Большая стройка". Будет ли в этом случае построен водопровод, если будет, то за какое время и за какие деньги, — это вопрос непредсказуемый.Тем не менее думается, что в ЛДНР должны к этим планам отнестись с достаточной степенью серьезности, чтобы не попасть вдруг в ситуацию гуманитарной катастрофы. На которую коллективный Запад с удовольствием закроет глаза.

https://ria.ru/20170425/1493098559.html

https://ria.ru/20211103/voda-1757568140.html

https://ria.ru/20211106/donbass-1757859406.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/zelenskiy-1583821333.html

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Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, киев, донецк (донецкая область), владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктор медведчук, днр, лнр, ситуация в днр и лнр