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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html
Ученый из США привел доказательства уханьского происхождения коронавируса
Ученый из США привел доказательства уханьского происхождения коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021
Ученый из США привел доказательства уханьского происхождения коронавируса
Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань является наиболее вероятным местом происхождения COVID-19, что подтверждает теорию о происхождении коронавируса от... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:39
2021-11-19T13:41
распространение коронавируса
в мире
наука
сша
ухань
китай
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань является наиболее вероятным местом происхождения COVID-19, что подтверждает теорию о происхождении коронавируса от животных, утверждает американский ученый Майкл Уоробэй в исследовании, опубликованном в научном журнале Science.Согласно исследованию, учёный составил хронологию всех известных случаев заболевания атипичной пневмонией SARS-Cov-2 до того, как стало известно о начале пандемии, и обнаружил, что многие из них регистрировались среди людей, которые жили или работали рядом с рынком. По его словам, это укрепляет теорию о том, что вирус был получен от животных, продававшихся на рынке."Многие из более 100 человек, заболевших COVID-19 в декабре без выявленной эпидемиологической связи с рынком Хуанань, проживали в непосредственной близости от него, и это является убедительным доказательством того, что передача вируса началась на рынке", - говорится в исследовании.Уоробэй изучил больничные записи и понял, что случай заболевания коронавирусом у 41-летнего бухгалтера в начале декабря 2019 года, который ранее использовали в качестве доказательства того, что пандемия началась не на рынке, был ошибочным. Как стало известно позднее, он заболел COVID-19 не 8 декабря, как предполагалось изначально, а 16 декабря. Ученому удалось найти медицинские записи, согласно которым в начале декабря проблемы со здоровьем у мужчины были связаны с зубами.На самом деле самый ранний задокументированный случай COVID-19 датируется 11 декабря 2019 года. Тогда заболел продавец морепродуктов, работавший на рынке, утверждается в исследовании."К сожалению, ни одно живое млекопитающее c рынка Хуанань или любого другого рынка живых животных в Ухане не было проверено на наличие вирусов, связанных с SARS-CoV-2, а рынок Хуанань был закрыт и продезинфицирован 1 января 2020 года", - сообщил Уоробэй."Тем не менее, то, что большая часть ранних симптоматических случаев (COVID-19) были связаны с рынком Хуанань..., является убедительным доказательством того, что пандемия началась на рынке живых животных", - добавил ученый.Ранее США опубликовали свежий доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. Кроме того, как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован. МИД КНР в ответ заявил, что доклад политизирован, в нем нет научности и достоверности, Вашингтон одержим политическими манипуляциями, что может только навредить глобальной борьбе с COVID-19.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
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в мире, наука, сша, ухань, китай, коронавирус covid-19
13:39 19.11.2021 (обновлено: 13:41 19.11.2021)
 
Ученый из США привел доказательства уханьского происхождения коронавируса

Американский ученый Уоробэй привел доказательства уханьского происхождения коронавируса

© AP Photo / Ng Han GuanПродавец на рынке в Ухани, КНР
Продавец на рынке в Ухани, КНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань является наиболее вероятным местом происхождения COVID-19, что подтверждает теорию о происхождении коронавируса от животных, утверждает американский ученый Майкл Уоробэй в исследовании, опубликованном в научном журнале Science.
Согласно исследованию, учёный составил хронологию всех известных случаев заболевания атипичной пневмонией SARS-Cov-2 до того, как стало известно о начале пандемии, и обнаружил, что многие из них регистрировались среди людей, которые жили или работали рядом с рынком. По его словам, это укрепляет теорию о том, что вирус был получен от животных, продававшихся на рынке.
"Многие из более 100 человек, заболевших COVID-19 в декабре без выявленной эпидемиологической связи с рынком Хуанань, проживали в непосредственной близости от него, и это является убедительным доказательством того, что передача вируса началась на рынке", - говорится в исследовании.
Уоробэй изучил больничные записи и понял, что случай заболевания коронавирусом у 41-летнего бухгалтера в начале декабря 2019 года, который ранее использовали в качестве доказательства того, что пандемия началась не на рынке, был ошибочным. Как стало известно позднее, он заболел COVID-19 не 8 декабря, как предполагалось изначально, а 16 декабря. Ученому удалось найти медицинские записи, согласно которым в начале декабря проблемы со здоровьем у мужчины были связаны с зубами.
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На самом деле самый ранний задокументированный случай COVID-19 датируется 11 декабря 2019 года. Тогда заболел продавец морепродуктов, работавший на рынке, утверждается в исследовании.
"К сожалению, ни одно живое млекопитающее c рынка Хуанань или любого другого рынка живых животных в Ухане не было проверено на наличие вирусов, связанных с SARS-CoV-2, а рынок Хуанань был закрыт и продезинфицирован 1 января 2020 года", - сообщил Уоробэй.
"Тем не менее, то, что большая часть ранних симптоматических случаев (COVID-19) были связаны с рынком Хуанань..., является убедительным доказательством того, что пандемия началась на рынке живых животных", - добавил ученый.
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Ранее США опубликовали свежий доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. Кроме того, как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован. МИД КНР в ответ заявил, что доклад политизирован, в нем нет научности и достоверности, Вашингтон одержим политическими манипуляциями, что может только навредить глобальной борьбе с COVID-19.
ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
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