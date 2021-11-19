В Польше предложили России отобрать у Украины несколько территорий

01:39 19.11.2021 (обновлено: 02:43 19.11.2021)
"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Военный аналитик Сабак: Россия нападет на Украину ради объединения ДНР и ЛНР с Крымом
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы начнет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, написал в статье для Defence 24 польский военный аналитик Юлиуш Сабак.
По его мнению, целью возможной военной операции Москвы стала бы не оккупация всей украинской территории, а установление контроля над побережьем Азовского моря.
"Самый вероятный вариант — объединение ее (территории ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь", — утверждает Сабак.
Польский эксперт считает, что это станет "большим ударом" по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.
"Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области", — пришел к выводу аналитик.
Сабак заключил, что в этой ситуации Польша "заинтересована в укреплении позиции Украины".
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории.
В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, власти России неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в разрешении внутриукраинского кризиса.
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