Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
В Польше предложили России отобрать у Украины несколько территорий
"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери - РИА Новости, 19.11.2021
В Польше предложили России отобрать у Украины несколько территорий
Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы начнет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, написал в статье для Defence 24 польский военный... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:39
2021-11-19T02:43
в мире
украина
киев
мариуполь
москва
польша
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы начнет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, написал в статье для Defence 24 польский военный аналитик Юлиуш Сабак.По его мнению, целью возможной военной операции Москвы стала бы не оккупация всей украинской территории, а установление контроля над побережьем Азовского моря.Польский эксперт считает, что это станет "большим ударом" по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.Сабак заключил, что в этой ситуации Польша "заинтересована в укреплении позиции Украины".Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории.В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, власти России неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в разрешении внутриукраинского кризиса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html
https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html
украина
киев
мариуполь
москва
польша
азовское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_67d2c7583bf4f3cd8433be9aae0af26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, мариуполь, москва, польша, владимир путин, дмитрий песков, нато, азовское море, днр, лнр, россия, юлиуш сабак
01:39 19.11.2021 (обновлено: 02:43 19.11.2021)
 
"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери

Военный аналитик Сабак: Россия нападет на Украину ради объединения ДНР и ЛНР с Крымом

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы начнет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, написал в статье для Defence 24 польский военный аналитик Юлиуш Сабак.
По его мнению, целью возможной военной операции Москвы стала бы не оккупация всей украинской территории, а установление контроля над побережьем Азовского моря.
"Самый вероятный вариант — объединение ее (территории ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь", — утверждает Сабак.
Польский эксперт считает, что это станет "большим ударом" по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.
"Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области", — пришел к выводу аналитик.
Сабак заключил, что в этой ситуации Польша "заинтересована в укреплении позиции Украины".
Военные учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 02:02
В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории.
В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, власти России неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в разрешении внутриукраинского кризиса.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 04:00
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
 
В миреУкраинаКиевМариупольМоскваПольшаВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОАзовское мореДНРЛНРРоссияЮлиуш Сабак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06В США придумали "гарантированный" способ уничтожить "Северный поток — 2"
03:50Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколад
03:47В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
03:44Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
Лента новостейМолния
В США придумали "гарантированный" способ уничтожить "Северный поток — 2"Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколадВ Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенкаЭксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинацияВ 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных