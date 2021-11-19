https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html

В Польше предложили России отобрать у Украины несколько территорий

"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери - РИА Новости, 19.11.2021

В Польше предложили России отобрать у Украины несколько территорий

Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы начнет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, написал в статье для Defence 24 польский военный... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T01:39

2021-11-19T01:39

2021-11-19T02:43

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польша

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы начнет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, написал в статье для Defence 24 польский военный аналитик Юлиуш Сабак.По его мнению, целью возможной военной операции Москвы стала бы не оккупация всей украинской территории, а установление контроля над побережьем Азовского моря.Польский эксперт считает, что это станет "большим ударом" по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.Сабак заключил, что в этой ситуации Польша "заинтересована в укреплении позиции Украины".Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории.В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, власти России неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в разрешении внутриукраинского кризиса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html

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польша

азовское море

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в мире, украина, киев, мариуполь, москва, польша, владимир путин, дмитрий песков, нато, азовское море, днр, лнр, россия, юлиуш сабак