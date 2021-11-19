Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/ucheniya-1759916402.html
СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России"
СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России" - РИА Новости, 19.11.2021
СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России"
Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:41
2021-11-19T23:50
в мире
сша
москва
министерство обороны сша
администрация президента сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_055f119c0256620cf099c0d3660f85f2.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.Согласно публикации, такая информация необходима Белому дому для анализа уже проведенных операций и планирования аналогичных мер в будущем. Американская администрация запросила у оборонного ведомства США полный перечень военных учений в Европе и "других сдерживающих РФ мероприятий", а также обоснование для каждого из них."Количество военных миссий США в Европе в последние годы возросло на фоне напряженности в отношениях с Москвой, что привело к проведению множества учений, наблюдательных полетов и морских операций. Их задача - предотвратить дальнейшие авантюры российских вооруженных сил в Европе и заверить союзников в регионе в том, что США серьезно относятся к своим обязательствам по их защите", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников.Белый дом пока никак официально не прокомментировал эту информацию.
https://ria.ru/20210918/rossiya-1750663015.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d038c3b4521759dfcfadb64238025d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, москва, министерство обороны сша, администрация президента сша, россия
23:41 19.11.2021 (обновлено: 23:50 19.11.2021)
 
СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России"

WP: Белый дом запросил у Пентагона данные по учениям США в Европе для "сдерживания РФ"

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Согласно публикации, такая информация необходима Белому дому для анализа уже проведенных операций и планирования аналогичных мер в будущем. Американская администрация запросила у оборонного ведомства США полный перечень военных учений в Европе и "других сдерживающих РФ мероприятий", а также обоснование для каждого из них.
"Количество военных миссий США в Европе в последние годы возросло на фоне напряженности в отношениях с Москвой, что привело к проведению множества учений, наблюдательных полетов и морских операций. Их задача - предотвратить дальнейшие авантюры российских вооруженных сил в Европе и заверить союзников в регионе в том, что США серьезно относятся к своим обязательствам по их защите", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников.
Белый дом пока никак официально не прокомментировал эту информацию.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 12:14
В Пентагоне считают, что Россия может стать большей проблемой, чем Китай
 
В миреСШАМоскваМинистерство обороны СШААдминистрация президента СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
Лента новостейМолния
На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимыГлава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова