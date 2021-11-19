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СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России"

СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России" - РИА Новости, 19.11.2021

СМИ: Белый дом запросил данные по учениям для "сдерживания России"

Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T23:41

2021-11-19T23:41

2021-11-19T23:50

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Белый дом поручил Пентагону предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на сдерживание России, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.Согласно публикации, такая информация необходима Белому дому для анализа уже проведенных операций и планирования аналогичных мер в будущем. Американская администрация запросила у оборонного ведомства США полный перечень военных учений в Европе и "других сдерживающих РФ мероприятий", а также обоснование для каждого из них."Количество военных миссий США в Европе в последние годы возросло на фоне напряженности в отношениях с Москвой, что привело к проведению множества учений, наблюдательных полетов и морских операций. Их задача - предотвратить дальнейшие авантюры российских вооруженных сил в Европе и заверить союзников в регионе в том, что США серьезно относятся к своим обязательствам по их защите", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников.Белый дом пока никак официально не прокомментировал эту информацию.

https://ria.ru/20210918/rossiya-1750663015.html

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в мире, сша, москва, министерство обороны сша, администрация президента сша, россия