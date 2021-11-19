https://ria.ru/20211119/ucheniya-1759881543.html

Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move

Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move - РИА Новости, 19.11.2021

Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - 2022, их проведение предварительно планируется с 31 января по 8 февраля в Бельгии,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:59

2021-11-19T18:59

2021-11-19T19:00

в мире

бельгия

нато

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - 2022, их проведение предварительно планируется с 31 января по 8 февраля в Бельгии, сообщила в пятницу пресс-служба военно-морских сил ВС Украины."Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move – 2022. В Одессе состоялась конференция по планированию концепции командно-штабных учений НАТО Dynamic Move – 2022. Во время мероприятия, которое проходило в режиме онлайн, участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, предварительно, учения пройдут с 31 января по 8 февраля в Остенде в Бельгии."Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели… Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", - цитирует пресс-служба старшего офицера командования подготовки командования военно-морских сил ВС Украины капитана 2-го ранга Артема Матвиенко.Планируется, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20211118/nato-1759618601.html

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в мире, бельгия, нато, вооруженные силы украины