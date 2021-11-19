https://ria.ru/20211119/ubiystvo-1759865231.html
Обвиняемый в убийстве двух женщин в Коврове признал вину
Обвиняемый в убийстве двух женщин в Коврове признал вину - РИА Новости, 19.11.2021
Обвиняемый в убийстве двух женщин в Коврове признал вину
Предполагаемому убийце девушки и ее матери в Коврове избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он признал вину, сообщило СУСК РФ по Владимирской... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:38
2021-11-19T17:38
2021-11-19T17:38
происшествия
ковров
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Предполагаемому убийце девушки и ее матери в Коврове избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он признал вину, сообщило СУСК РФ по Владимирской области.Двадцатидвухлетний мужчина был задержан в Волгограде на пути в Астрахань, куда ехал на такси из Коврова, после чего его доставили обратно во Владимирскую область. "По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 ноября мужчина пришел в гости к 42-летней знакомой и в ходе ссоры нанес ей около 18 ударов ножом по голове и телу. Затем домой вернулась дочь погибшей. Увидев тело матери, 22-летняя девушка начала кричать, и обвиняемый "нанес ей около 38 ударов ножом по голове и телу". Обе скончались на месте происшествия."В ходе допроса вину в совершенном преступлении ковровчанин признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснить цели и мотивы совершенного преступления не смог", - отмечает СУСК. По п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20211113/ubiystvo-1758878296.html
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происшествия, ковров, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Обвиняемый в убийстве двух женщин в Коврове признал вину
Обвиняемый в убийстве девушки и ее матери в Коврове признал вину и взят под стражу