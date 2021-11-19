https://ria.ru/20211119/turizm-1759830989.html
Чернышенко заявил, что в туризме будет создано 20 тысяч новых рабочих мест
Чернышенко заявил, что в туризме будет создано 20 тысяч новых рабочих мест - РИА Новости, 19.11.2021
Чернышенко заявил, что в туризме будет создано 20 тысяч новых рабочих мест
Реализация 50 туристических инфраструктурных проектов позволит увеличить турпоток на 9,4 миллиона человек и создать около 20 тысяч рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:11
2021-11-19T18:11
2021-11-19T18:11
туризм
алтайский край
забайкальский край
камчатский край
самарская область
чувашская республика (чувашия)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Реализация 50 туристических инфраструктурных проектов позволит увеличить турпоток на 9,4 миллиона человек и создать около 20 тысяч рабочих мест, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В 27 субъектах РФ в ближайшее время будет реализовано 50 туристических проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 миллиона человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны",— сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера РФ.Во время подписания соглашения о развитии туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и Центральным, Сибирским и Дальневосточным округами вице-премьер отметил, что совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для россиян, открывает новые направления путешествий.К работе в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" присоединились еще девять регионов России: Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Кемеровская, Курская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, а также Чувашия. "Мы рассмотрели 385 инвестиционных предложений, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству уже получены положительные заключения. И это только начало нашей совместной работы", — сказал гендиректор "Туризм.РФ" Сергей Суханов.В аппарате вице-премьера отметили, что, в частности, при участии корпорации "Туризм.РФ" комфортнее и доступнее станет комплекс "Шерегеш" в Кемеровской области, в Алтайском крае будет создан туристический кластер "Предгорье Алтая", а в Курской области сформируют туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская битва".
https://ria.ru/20211019/yakhtennyyturizm-1755170193.html
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алтайский край, забайкальский край, камчатский край, самарская область, чувашская республика (чувашия), новости - туризм, туристы, туризм, дмитрий чернышенко, россия, проект
Чернышенко заявил, что в туризме будет создано 20 тысяч новых рабочих мест
Чернышенко: туристические проекты позволят создать в регионах около 20 тысяч рабочих мест
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Реализация 50 туристических инфраструктурных проектов позволит увеличить турпоток на 9,4 миллиона человек и создать около 20 тысяч рабочих мест, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В 27 субъектах РФ в ближайшее время будет реализовано 50 туристических проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 миллиона человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны",— сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера РФ.
Во время подписания соглашения о развитии туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и Центральным, Сибирским и Дальневосточным округами вице-премьер отметил, что совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для россиян, открывает новые направления путешествий.
К работе в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" присоединились еще девять регионов России: Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Кемеровская, Курская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, а также Чувашия.
"Мы рассмотрели 385 инвестиционных предложений, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству уже получены положительные заключения. И это только начало нашей совместной работы", — сказал гендиректор "Туризм.РФ" Сергей Суханов.
В аппарате вице-премьера отметили, что, в частности, при участии корпорации "Туризм.РФ" комфортнее и доступнее станет комплекс "Шерегеш" в Кемеровской области, в Алтайском крае будет создан туристический кластер "Предгорье Алтая", а в Курской области сформируют туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская битва".