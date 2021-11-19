https://ria.ru/20211119/tsena-1759914666.html

Цены на нефть продемонстрировали максимальное снижение с августа

Цены на нефть продемонстрировали максимальное снижение с августа - РИА Новости, 20.11.2021

Цены на нефть продемонстрировали максимальное снижение с августа

Цены на нефть завершили текущую неделю наибольшим с августа снижением, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-19T23:07

2021-11-19T23:07

2021-11-20T00:09

в мире

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цены на нефть завершили текущую неделю наибольшим с августа снижением, свидетельствуют данные торгов.Стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89 доллара за баррель, WTI - на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель, следует из данных торгов.Нефтяные котировки снижаются четвертую неделю подряд. Суммарно за четыре недели нефть подешевела примерно на 8% и 9% соответственно, с 85,5 доллара и 83,8 доллара за баррель.Негативные факторы для нефтяных котировок затрагивают не только спрос, но и предложение. Рынки следят за новостями по поводу возможной продажи нефти из стратегических запасов США и ряда других стран. При этом ухудшение ситуации вокруг пандемии негативно влияет на перспективы спроса и восстановления мировой экономики. Ранее в некоторых регионах Европы из-за роста заболеваемости вновь начали ужесточать карантинные ограничения.Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company ранее обнародовала свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За прошедшую рабочую неделю их число увеличилось на семь — до 461.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, brent, цены на нефть