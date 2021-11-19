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В Минтруда рассказали о числе безработных в России
В Минтруда рассказали о числе безработных в России - РИА Новости, 19.11.2021
В Минтруда рассказали о числе безработных в России
Ситуация на рынке труда в РФ стабильна, в центрах занятости зарегистрировано менее 810 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:37
2021-11-19T14:47
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ стабильна, в центрах занятости зарегистрировано менее 810 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Скажу несколько слов о текущей ситуации на рынке труда: она в целом характеризуется как стабильная. По данным Росстата, уровень занятости превысил допандемические показатели... В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрированы менее 810 тысяч безработных граждан, при этом на портале "Работа в России" представлено свыше 1,8 миллиона вакансий, доступных непосредственно нашим гражданам", - сказал он, выступая на VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".Министр отметил, что программа переобучения по востребованным на рынке труда программам идет с перевыполнением. В 2021 году планировалось переобучить 168 тысяч человек, сейчас обучение проходят 138 тысяч человек, порядка 44 тысяч уже завершили обучение, добавил он.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), антон котяков, россия
14:37 19.11.2021 (обновлено: 14:47 19.11.2021)
 
В Минтруда рассказали о числе безработных в России

Котяков назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ стабильна, в центрах занятости зарегистрировано менее 810 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Скажу несколько слов о текущей ситуации на рынке труда: она в целом характеризуется как стабильная. По данным Росстата, уровень занятости превысил допандемические показатели... В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрированы менее 810 тысяч безработных граждан, при этом на портале "Работа в России" представлено свыше 1,8 миллиона вакансий, доступных непосредственно нашим гражданам", - сказал он, выступая на VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".
В Центре занятости населения Приволжского района города Казани - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 15:19
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Министр отметил, что программа переобучения по востребованным на рынке труда программам идет с перевыполнением. В 2021 году планировалось переобучить 168 тысяч человек, сейчас обучение проходят 138 тысяч человек, порядка 44 тысяч уже завершили обучение, добавил он.
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Антон КотяковРоссия
 
 
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