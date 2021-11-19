https://ria.ru/20211119/tromb-1759730451.html

Назван простой способ спастись от тромбоза после коронавируса

Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021

Назван простой способ спастись от тромбоза после коронавируса

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, как уменьшить риск тромбоза у переболевших COVID-19. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T01:45

2021-11-19T01:45

2021-11-19T01:45

общество

здоровье

надежда чернышова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, как уменьшить риск тромбоза у переболевших COVID-19.Медик также предостерегла от приема препаратов для разжижения крови в профилактических целях. Как объяснила врач, эти лекарства обладают побочными эффектами, поэтому их должны назначать только врачи при реальной угрозе для здоровья.Чернышова призвала переболевших не паниковать из-за возможности возникновения тромбов, но посоветовал все же проявлять настороженность.

https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, надежда чернышова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии