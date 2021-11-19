Назван простой способ спастись от тромбоза после коронавируса

Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
Врач Чернышова: после COVID-19 нужно больше пить и двигаться для снижения риска тромбоза
© John Weisel, PhD, University of Pennsylvania School of MedicineСтруктура тромба в коронарной артерии
© John Weisel, PhD, University of Pennsylvania School of Medicine
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала, как уменьшить риск тромбоза у переболевших COVID-19.
"Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться", — заявила Чернышова.
Медик также предостерегла от приема препаратов для разжижения крови в профилактических целях. Как объяснила врач, эти лекарства обладают побочными эффектами, поэтому их должны назначать только врачи при реальной угрозе для здоровья.
Чернышова призвала переболевших не паниковать из-за возможности возникновения тромбов, но посоветовал все же проявлять настороженность.
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