https://ria.ru/20211119/tigry-1759742676.html
Игры тигриного семейства в национальном парке Приморья попали на видео
Игры тигриного семейства в национальном парке Приморья попали на видео - РИА Новости, 19.11.2021
Игры тигриного семейства в национальном парке Приморья попали на видео
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела сразу трех редких амурских тигров – самку с подросшими котятами, которые играют с автоматической... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:13
2021-11-19T09:13
2021-11-19T12:15
национальный парк "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела сразу трех редких амурских тигров – самку с подросшими котятами, которые играют с автоматической камерой. Видео опубликовано на его YouTube-канале."На кадрах, полученных научными сотрудниками "Земли леопарда", видно, что семейство краснокнижных кошек собралось на ночлег, укрывшись у скалы в лесу. Находясь под присмотром фотоловушки, тигрята осматривают территорию и дожидаются мать, которая, вероятно, возвращается с охоты. Уставшая хищница удобно устроилась на мягком "покрывале" опавшей листвы, однако комфорт не помог ей заснуть. У котят явно были другие планы: они общались, играли и активно перемещались", — говорится в сообщении пресс-службы парка.По данным ученых, через несколько часов тигрята, которым, предварительно, более года, устали и начали отдыхать вместе с матерью.Тигры покидают кормилицу после 1,5 года. В нацпарке отмечают, что ценность этих кадров в том, что зафиксировался целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства. Они дают информацию о поведенческих особенностях вида и данные о размерах выводка.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, в России их более 600 особей. На "Земле леопарда" обитает 41 амурский тигр. Это самая высокая плотность этого вида среди всех заповедников и нацпарков страны.
https://ria.ru/20211119/manuly-1759741488.html
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Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» сняла самку амурского тигра с котятами
Сразу три диких амурских тигра – котята с матерью – запечатлены крупным планом фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Необычные кадры показывают бессонную ночь тигрицы, которой не дают покоя беспокойные детеныши, играющие с автоматический камерой.
2021-11-19T09:13
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национальный парк "земля леопарда", россия, животные, природа, новости - туризм
09:13 19.11.2021 (обновлено: 12:15 19.11.2021)
Игры тигриного семейства в национальном парке Приморья попали на видео
Игры трех редких амурских тигров в национальном парке Приморья попали на видео
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости.
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда
" в Приморье запечатлела сразу трех редких амурских тигров – самку с подросшими котятами, которые играют с автоматической камерой. Видео опубликовано на его YouTube-канале
.
"На кадрах, полученных научными сотрудниками "Земли леопарда", видно, что семейство краснокнижных кошек собралось на ночлег, укрывшись у скалы в лесу. Находясь под присмотром фотоловушки, тигрята осматривают территорию и дожидаются мать, которая, вероятно, возвращается с охоты. Уставшая хищница удобно устроилась на мягком "покрывале" опавшей листвы, однако комфорт не помог ей заснуть. У котят явно были другие планы: они общались, играли и активно перемещались", — говорится в сообщении пресс-службы парка.
По данным ученых, через несколько часов тигрята, которым, предварительно, более года, устали и начали отдыхать вместе с матерью.
Тигры покидают кормилицу после 1,5 года. В нацпарке отмечают, что ценность этих кадров в том, что зафиксировался целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства. Они дают информацию о поведенческих особенностях вида и данные о размерах выводка.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, в России их более 600 особей. На "Земле леопарда" обитает 41 амурский тигр. Это самая высокая плотность этого вида среди всех заповедников и нацпарков страны.