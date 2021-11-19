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Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме
Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме - РИА Новости, 19.11.2021
Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме
Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:38
2021-11-19T15:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.В пятницу он принял участие в общегородском смотре техники, сил и средств, который проходил на 139 автомобильных базах коммунальных служб.Заместитель мэра рассказал, что спецкомиссии проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, дали оценку работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в начале ноября коммунальная техника была переведена на зимний режим работы. Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.
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общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
15:38 19.11.2021
 

Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в Москве
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
В пятницу он принял участие в общегородском смотре техники, сил и средств, который проходил на 139 автомобильных базах коммунальных служб.
"В пятницу мы провели смотр коммунальной техники, проверили ее готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности будет задействовано более 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники, этих ресурсов достаточно для того, чтобы обеспечить уборку города", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что спецкомиссии проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, дали оценку работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков.
"У сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке, проверено наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации. Отдельно проинспектирована готовность 56 снегосплавных пунктов, общая мощность которых позволит утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в начале ноября коммунальная техника была переведена на зимний режим работы. Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.
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