https://ria.ru/20211119/tekhnika-1759832530.html

Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме

Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме - РИА Новости, 19.11.2021

Петр Бирюков: парк столичной коммунальной техники готов к зиме

Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:38

2021-11-19T15:38

2021-11-19T15:38

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.В пятницу он принял участие в общегородском смотре техники, сил и средств, который проходил на 139 автомобильных базах коммунальных служб.Заместитель мэра рассказал, что спецкомиссии проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, дали оценку работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в начале ноября коммунальная техника была переведена на зимний режим работы. Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично. Расконсервировали технику, которая используется только зимой, - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

https://ria.ru/20211115/snegoplavnoy-1759093900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы