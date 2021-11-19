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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211119/svyaz-1759755331.html
В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области
В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области - РИА Новости, 19.11.2021
В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области
В рамках второго этапа федерального проекта ликвидации цифрового неравенства в 2022 году в Ивановской области приступят к организации сетей мобильной связи в 24 РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:44
2021-11-19T10:44
ивановская область
станислав воскресенский
мобильная связь
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ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. В рамках второго этапа федерального проекта ликвидации цифрового неравенства в 2022 году в Ивановской области приступят к организации сетей мобильной связи в 24 малых населенных пунктах Ивановской области с численностью от 100 до 500 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Всего в рамках второго этапа подключения мобильная связь появится в 291 населенном пункте. Жителям станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также обеспечит устойчивый доступ к интернету", – сказал собеседник агентства.По его словам, по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского сформирована карта зоны покрытия операторов сотовой связи. При формировании программы был определен перечень населенных пунктов, в которых отсутствовала мобильная связь и интернет. Для выбора мест, где строительство сетей пройдет в первую очередь, прошло голосование на портале Госуслуг. Результаты станут известны 24 декабря. От Ивановской области в голосовании приняли участие почти 5,8 тыс. человек.Всего с сначала действия программы устранения цифрового неравенства на территории региона созданы 103 точки доступа связи в населенных пунктах, в которых живут от 250 человек до 500 человек.
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станислав воскресенский, мобильная связь
10:44 19.11.2021
 

В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. В рамках второго этапа федерального проекта ликвидации цифрового неравенства в 2022 году в Ивановской области приступят к организации сетей мобильной связи в 24 малых населенных пунктах Ивановской области с численностью от 100 до 500 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Всего в рамках второго этапа подключения мобильная связь появится в 291 населенном пункте. Жителям станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также обеспечит устойчивый доступ к интернету", – сказал собеседник агентства.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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В Ивановской области приведут в порядок более 400 километров дорог
По его словам, по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского сформирована карта зоны покрытия операторов сотовой связи. При формировании программы был определен перечень населенных пунктов, в которых отсутствовала мобильная связь и интернет. Для выбора мест, где строительство сетей пройдет в первую очередь, прошло голосование на портале Госуслуг. Результаты станут известны 24 декабря. От Ивановской области в голосовании приняли участие почти 5,8 тыс. человек.
Всего с сначала действия программы устранения цифрового неравенства на территории региона созданы 103 точки доступа связи в населенных пунктах, в которых живут от 250 человек до 500 человек.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенскиймобильная связь
 
 
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