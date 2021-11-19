https://ria.ru/20211119/svyaz-1759755331.html

В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области

В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области - РИА Новости, 19.11.2021

В 2022 году мобильная связь появится в 24 деревнях Ивановской области

В рамках второго этапа федерального проекта ликвидации цифрового неравенства в 2022 году в Ивановской области приступят к организации сетей мобильной связи в 24 РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:44

2021-11-19T10:44

2021-11-19T10:44

ивановская область

станислав воскресенский

мобильная связь

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ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. В рамках второго этапа федерального проекта ликвидации цифрового неравенства в 2022 году в Ивановской области приступят к организации сетей мобильной связи в 24 малых населенных пунктах Ивановской области с численностью от 100 до 500 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Всего в рамках второго этапа подключения мобильная связь появится в 291 населенном пункте. Жителям станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также обеспечит устойчивый доступ к интернету", – сказал собеседник агентства.По его словам, по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского сформирована карта зоны покрытия операторов сотовой связи. При формировании программы был определен перечень населенных пунктов, в которых отсутствовала мобильная связь и интернет. Для выбора мест, где строительство сетей пройдет в первую очередь, прошло голосование на портале Госуслуг. Результаты станут известны 24 декабря. От Ивановской области в голосовании приняли участие почти 5,8 тыс. человек.Всего с сначала действия программы устранения цифрового неравенства на территории региона созданы 103 точки доступа связи в населенных пунктах, в которых живут от 250 человек до 500 человек.

https://ria.ru/20211119/dorogi-1759753354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский, мобильная связь