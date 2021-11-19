https://ria.ru/20211119/suverenitet-1759895538.html

МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России

МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России - РИА Новости, 19.11.2021

МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инициативу членов конгресса США "не признавать" Владимира Путина президентом в случае участия в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:10

2021-11-19T20:10

2021-11-19T22:47

в мире

сша

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инициативу членов конгресса США "не признавать" Владимира Путина президентом в случае участия в выборах 2024 года.Дипломат заявила, что американские представители находятся в отрыве от реальности и с каждым годом это все более заметно."Есть вещи, которые являются частью внешней политики или внутреннего политического процесса. Есть вещи, которые связаны с двусторонними отношениями или с какой-то идеологией государства. Но то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего", — добавила Захарова.Она посоветовала США заняться насущными внутренними проблемами."Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене Соединенные Штаты, к сожалению, инициировали вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблемой беженцев. Кстати говоря, у них на границах тоже", — отметила представитель министерства.Кроме того, по ее словам, проблемы страны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, с разобщенностью американского общества. Помимо этого, Захарова напомнила о вопросах свободы слова.Говоря о предложении конгрессменов США не признавать Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году, дипломат сказала, что с этим надо будет разбираться."Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались", — подчеркнула представитель министерства.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу неприемлемой и отметил, что она не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.Даже в случае одобрения документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США на эту тему ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции остаются под вопросом.После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность "потенциальной возможностью" того, что Путин будет оставаться президентом до 2036 года. Захарова, комментируя заявление Штатов о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России.

https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html

https://ria.ru/20211119/rezolyutsiya-1759828884.html

https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html

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