https://ria.ru/20211119/suverenitet-1759895538.html
МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России
МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России - РИА Новости, 19.11.2021
МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инициативу членов конгресса США "не признавать" Владимира Путина президентом в случае участия в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:10
2021-11-19T20:10
2021-11-19T22:47
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сша
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инициативу членов конгресса США "не признавать" Владимира Путина президентом в случае участия в выборах 2024 года.Дипломат заявила, что американские представители находятся в отрыве от реальности и с каждым годом это все более заметно."Есть вещи, которые являются частью внешней политики или внутреннего политического процесса. Есть вещи, которые связаны с двусторонними отношениями или с какой-то идеологией государства. Но то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего", — добавила Захарова.Она посоветовала США заняться насущными внутренними проблемами."Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене Соединенные Штаты, к сожалению, инициировали вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблемой беженцев. Кстати говоря, у них на границах тоже", — отметила представитель министерства.Кроме того, по ее словам, проблемы страны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, с разобщенностью американского общества. Помимо этого, Захарова напомнила о вопросах свободы слова.Говоря о предложении конгрессменов США не признавать Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году, дипломат сказала, что с этим надо будет разбираться."Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались", — подчеркнула представитель министерства.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу неприемлемой и отметил, что она не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.Даже в случае одобрения документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США на эту тему ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции остаются под вопросом.После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность "потенциальной возможностью" того, что Путин будет оставаться президентом до 2036 года. Захарова, комментируя заявление Штатов о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России.
https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html
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в мире, сша, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, мария захарова, стивен коэн
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
осудила инициативу членов конгресса США
"не признавать" Владимира Путина
президентом в случае участия в выборах 2024 года.
"Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат заявила, что американские представители находятся в отрыве от реальности и с каждым годом это все более заметно.
"Есть вещи, которые являются частью внешней политики или внутреннего политического процесса. Есть вещи, которые связаны с двусторонними отношениями или с какой-то идеологией государства. Но то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего", — добавила Захарова.
Она посоветовала США заняться насущными внутренними проблемами.
"Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене Соединенные Штаты, к сожалению, инициировали вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблемой беженцев. Кстати говоря, у них на границах тоже", — отметила представитель министерства.
Кроме того, по ее словам, проблемы страны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, с разобщенностью американского общества. Помимо этого, Захарова напомнила о вопросах свободы слова.
"Эти самые ценности демократические, которые возводились на американский олимп, на олимп американской политики. И оттуда рухнули, судя даже по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, которые прошли не так давно", — добавила она.
Говоря о предложении конгрессменов США не признавать Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году, дипломат сказала, что с этим надо будет разбираться.
"Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались", — подчеркнула представитель министерства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу неприемлемой и отметил, что она не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений.
Конгрессмены Стив Коэн
и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Даже в случае одобрения документ будет носить рекомендательный характер. Представители исполнительной власти США на эту тему ранее не высказывались, а перспективы принятия резолюции остаются под вопросом.
После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность "потенциальной возможностью" того, что Путин будет оставаться президентом до 2036 года. Захарова, комментируя заявление Штатов о голосовании в России, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.
В июне на прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что его ответственность в том, "чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", но решение о главе государства всегда за гражданами России.