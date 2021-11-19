https://ria.ru/20211119/sudak-1759842431.html
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой - РИА Новости, 19.11.2021
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой
Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:18
2021-11-19T16:18
2021-11-19T16:18
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся. По факту исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Это не первый случай, когда мальчик сбегал из дома."Мальчик найден. Живой. Сам пришел домой", - сказала журналистам Постнова. По ее словам, нарушения закона и преступлений в отношении ребенка в период отсутствия не совершалось."Всеми органами будет продолжена работа с семьей с целью недопущения впредь подобных ситуаций", - сказала Постнова.
https://ria.ru/20211115/ivanovo-1759200563.html
https://ria.ru/20211030/ryazan-1757025266.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), судак, россия
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой
Пропавший в крымском Судаке ребенок жив, он сам вернулся домой