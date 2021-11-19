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Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой - РИА Новости, 19.11.2021
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой
Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:18
2021-11-19T16:18
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
судак
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся. По факту исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Это не первый случай, когда мальчик сбегал из дома."Мальчик найден. Живой. Сам пришел домой", - сказала журналистам Постнова. По ее словам, нарушения закона и преступлений в отношении ребенка в период отсутствия не совершалось."Всеми органами будет продолжена работа с семьей с целью недопущения впредь подобных ситуаций", - сказала Постнова.
https://ria.ru/20211115/ivanovo-1759200563.html
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республика крым
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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), судак, россия
16:18 19.11.2021
 
Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой

Пропавший в крымском Судаке ребенок жив, он сам вернулся домой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся. По факту исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Это не первый случай, когда мальчик сбегал из дома.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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"Мальчик найден. Живой. Сам пришел домой", - сказала журналистам Постнова. По ее словам, нарушения закона и преступлений в отношении ребенка в период отсутствия не совершалось.
"Всеми органами будет продолжена работа с семьей с целью недопущения впредь подобных ситуаций", - сказала Постнова.
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ПроисшествияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)СудакРоссия
 
 
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