https://ria.ru/20211119/sudak-1759842431.html

Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой

Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой - РИА Новости, 19.11.2021

Пропавший в крымском Судаке ребенок вернулся домой

Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:18

2021-11-19T16:18

2021-11-19T16:18

происшествия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, пропавший накануне в Судаке, жив, он самостоятельно вернулся домой, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся. По факту исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Это не первый случай, когда мальчик сбегал из дома."Мальчик найден. Живой. Сам пришел домой", - сказала журналистам Постнова. По ее словам, нарушения закона и преступлений в отношении ребенка в период отсутствия не совершалось."Всеми органами будет продолжена работа с семьей с целью недопущения впредь подобных ситуаций", - сказала Постнова.

https://ria.ru/20211115/ivanovo-1759200563.html

https://ria.ru/20211030/ryazan-1757025266.html

республика крым

судак

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), судак, россия