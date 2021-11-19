https://ria.ru/20211119/sudak-1759772708.html

Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка

Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка - РИА Новости, 19.11.2021

Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка

Волонтеров и кинологов подключили к поискам пропавшего в Судаке 12-летнего мальчика, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:45

2021-11-19T11:45

2021-11-19T11:45

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

судак

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Волонтеров и кинологов подключили к поискам пропавшего в Судаке 12-летнего мальчика, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.Ранее сообщалось, что мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся."В Судаке, в окрестностях города и ближайших населенных пунктах продолжаются широкомасштабные мероприятия по розыску пропавшего без вести 12-летнего мальчика", - сказала журналистам Кашкарова.По ее словам, в район поиска прибыло руководство МВД по Республике Крым, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета."К розыску подключились волонтеры и местные жители. Разработан план мероприятий, проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия", - подчеркнула Кашкарова.

https://ria.ru/20211119/rebenok-1759747493.html

https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752541176.html

республика крым

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), судак, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)