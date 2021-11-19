https://ria.ru/20211119/sudak-1759772708.html
Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка
Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка - РИА Новости, 19.11.2021
Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка
Волонтеров и кинологов подключили к поискам пропавшего в Судаке 12-летнего мальчика, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:45
2021-11-19T11:45
2021-11-19T11:45
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
судак
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Волонтеров и кинологов подключили к поискам пропавшего в Судаке 12-летнего мальчика, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.Ранее сообщалось, что мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся."В Судаке, в окрестностях города и ближайших населенных пунктах продолжаются широкомасштабные мероприятия по розыску пропавшего без вести 12-летнего мальчика", - сказала журналистам Кашкарова.По ее словам, в район поиска прибыло руководство МВД по Республике Крым, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета."К розыску подключились волонтеры и местные жители. Разработан план мероприятий, проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия", - подчеркнула Кашкарова.
https://ria.ru/20211119/rebenok-1759747493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), судак, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке ребенка
Волонтеры и кинологи подключились к поискам пропавшего в Судаке 12-летнего мальчика