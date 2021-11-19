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Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека - РИА Новости, 19.11.2021
Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада просит об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, сообщил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:38
2021-11-19T02:38
общество
москва
иосиф сталин (джугашвили)
россия
вадим горжанкин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада просит об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин.По его словам, правнук просит исторической справедливости, исполнении посмертной воли генсека, а также заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина."В соответствии со статьями 1, 6, 7 ФЗ "О погребении и похоронном деле", Российская Федерация устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного при жизни и пожелания его родственников. Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была. Напомню, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве. Однако, в 1961 году останки Сталина были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены, без какого-то ни было согласия его родственников, в ходе деятельности Никиты Хрущева, направленной на "развенчание культа личности", - привел он слова адвоката.Пресс-атташе добавил, что при жизни Сталин неоднократно выражал намерение после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была."Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина. В связи с чем соответствующий запрос сегодня (в четверг - ред.) был направлен в Службу коменданта Московского Кремля, согласно порядку, предусмотренному российским законодательством", - прокомментировал Горжанкин.
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общество, москва, иосиф сталин (джугашвили), россия, вадим горжанкин
02:38 19.11.2021
 
Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека

Адвокат правнука Сталина Селима Бенсаада просит об эксгумации тела генсека из захоронения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены на Красной площади
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада просит об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин.
"Адвокатом, представляющей интересы родного правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, было подготовлено и направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина", - сказал Горжанкин.
По его словам, правнук просит исторической справедливости, исполнении посмертной воли генсека, а также заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина.
"В соответствии со статьями 1, 6, 7 ФЗ "О погребении и похоронном деле", Российская Федерация устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного при жизни и пожелания его родственников. Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была. Напомню, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве. Однако, в 1961 году останки Сталина были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены, без какого-то ни было согласия его родственников, в ходе деятельности Никиты Хрущева, направленной на "развенчание культа личности", - привел он слова адвоката.
Пресс-атташе добавил, что при жизни Сталин неоднократно выражал намерение после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была.
"Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина. В связи с чем соответствующий запрос сегодня (в четверг - ред.) был направлен в Службу коменданта Московского Кремля, согласно порядку, предусмотренному российским законодательством", - прокомментировал Горжанкин.
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ОбществоМоскваИосиф Сталин (Джугашвили)РоссияВадим Горжанкин
 
 
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