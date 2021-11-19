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Филиппины получили дополнительную партию "Спутника V"

Филиппины получили дополнительную партию "Спутника V" - РИА Новости, 19.11.2021

Филиппины получили дополнительную партию "Спутника V"

Филиппины получили из России дополнительную партию вакцин "Спутник Лайт" и Спутник V", сообщило в пятницу Филиппинское агентство новостей. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:18

2021-11-19T17:18

2021-11-19T17:18

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коронавирусы

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Филиппины получили из России дополнительную партию вакцин "Спутник Лайт" и Спутник V", сообщило в пятницу Филиппинское агентство новостей.По его данным, препараты, приобретенные правительством Филиппин, доставлены авиарейсом в Манилу.Агентство приводит данные главы государственной комиссии по вакцинации Филиппин Карлито Гальвеза-младшего о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке по меньшей мере еще дополнительной партии вакцины "Спутник Лайт"."Мы убеждены, что эти переговоры принесут позитивные результаты по мере того, как мы диверсифицируем портфель вакцин и наращиваем работу по вакцинации, чтобы добиться массовой иммунизации в первом квартале 2022 года", - сказал Гальвез."Мы счастливы, что мы снова будем вести переговоры о "Спутник Лайт", - подчеркнул он.По словам чиновника, поставки вакцин свидетельствуют о прочных отношениях между Россией и Филиппинами и демонстрируют "прочное обязательство России предоставить более широкий доступ к вакцине для всех стран, в том числе Филиппинам".Агентство также приводит слова министра здравоохранения Филиппин Франциско Дуку Третьего, который заявил, что "Спутник Лайт" может быть более эффективной вакциной в качестве бустера, давая защиту примерно на восемь месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации. Ранее РФПИ сообщал, что "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации. По словам разработчиков вакцины, бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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