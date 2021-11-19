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Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках - РИА Новости, 19.11.2021
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках
Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:38
2021-11-19T22:38
2021-11-19T22:38
экономика
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
россия
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ЖЕНЕВА, 19 ноя - РИА Новости. Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из документа, опубликованного на сайте ВТО в пятницу.Как сообщается, 13 сентября стороны провели консультации для урегулирования вопроса."К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", - говорится в запросе ЕС.Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, россия
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках
ЕС призвал сформировать панель арбитров ВТО для рассмотрения спора с Россией о госзакупках
ЖЕНЕВА, 19 ноя - РИА Новости. Евросоюз
обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО)
с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией
о госзакупках, следует из документа, опубликованного на сайте ВТО в пятницу.
Как сообщается, 13 сентября стороны провели консультации для урегулирования вопроса.
"К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", - говорится в запросе ЕС.
Еврокомиссия
от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.
Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.