https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html

Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках

Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках - РИА Новости, 19.11.2021

Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:38

2021-11-19T22:38

2021-11-19T22:38

экономика

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

россия

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ЖЕНЕВА, 19 ноя - РИА Новости. Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из документа, опубликованного на сайте ВТО в пятницу.Как сообщается, 13 сентября стороны провели консультации для урегулирования вопроса."К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", - говорится в запросе ЕС.Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.

https://ria.ru/20210720/isk-1742007314.html

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экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, россия