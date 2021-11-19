Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках - РИА Новости, 19.11.2021
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках
Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:38
2021-11-19T22:38
экономика
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/04/1550390417_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_802c3bc790e35f19c296342d1f662134.jpg
ЖЕНЕВА, 19 ноя - РИА Новости. Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из документа, опубликованного на сайте ВТО в пятницу.Как сообщается, 13 сентября стороны провели консультации для урегулирования вопроса."К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", - говорится в запросе ЕС.Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.
https://ria.ru/20210720/isk-1742007314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/04/1550390417_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_dc48bd3f9e3eb300db8282a1de33b30d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, россия
22:38 19.11.2021
 
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках

ЕС призвал сформировать панель арбитров ВТО для рассмотрения спора с Россией о госзакупках

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 ноя - РИА Новости. Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из документа, опубликованного на сайте ВТО в пятницу.
Как сообщается, 13 сентября стороны провели консультации для урегулирования вопроса.
"К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", - говорится в запросе ЕС.
Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.
Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 12:26
Титов назвал перспективы иска Евросоюза против России в ВТО туманными
 
ЭкономикаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)ЕврокомиссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
Лента новостейМолния
На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимыГлава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова