https://ria.ru/20211119/spetsnaz-1759849079.html

Американцы готовятся прорывать российскую оборону в Крыму

Раскрыт сценарий прорыва обороны американскими войсками в Крыму - РИА Новости, 19.11.2021

Американцы готовятся прорывать российскую оборону в Крыму

Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:41

2021-11-19T16:41

2021-11-19T16:41

в мире

сша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589485873_0:14:990:571_1920x0_80_0_0_e2782f46d423ec7c2fde19e0f033c1c3.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.По словам обозревателя, самая важная миссия американских Сил специальных операций (ССО) — это способность находить и уничтожать системы A2AD. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.Как указал специалист, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота США, если американскому спецназу не удастся выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление позволит ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, подытожил колумнист.

https://ria.ru/20211113/katastrofa-1758941987.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нато, россия