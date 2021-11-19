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Американцы готовятся прорывать российскую оборону в Крыму
Раскрыт сценарий прорыва обороны американскими войсками в Крыму - РИА Новости, 19.11.2021
Американцы готовятся прорывать российскую оборону в Крыму
Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:41
2021-11-19T16:41
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.По словам обозревателя, самая важная миссия американских Сил специальных операций (ССО) — это способность находить и уничтожать системы A2AD. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.Как указал специалист, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота США, если американскому спецназу не удастся выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление позволит ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, подытожил колумнист.
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в мире, сша, нато, россия
16:41 19.11.2021
 
Раскрыт сценарий прорыва обороны американскими войсками в Крыму

Business Insider: американский спецназ готовится к прорыву российской обороны в Крыму

© Фото : Public DomainБойцы спецназа Navy SEAL (США)
Бойцы спецназа Navy SEAL (США) - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.
Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
По словам обозревателя, самая важная миссия американских Сил специальных операций (ССО) — это способность находить и уничтожать системы A2AD. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.

"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.

Как указал специалист, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота США, если американскому спецназу не удастся выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление позволит ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, подытожил колумнист.
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