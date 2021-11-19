Американцы готовятся прорывать российскую оборону в Крыму

Раскрыт сценарий прорыва обороны американскими войсками в Крыму
Business Insider: американский спецназ готовится к прорыву российской обороны в Крыму
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.
Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
По словам обозревателя, самая важная миссия американских Сил специальных операций (ССО) — это способность находить и уничтожать системы A2AD. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.
"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.
Как указал специалист, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота США, если американскому спецназу не удастся выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление позволит ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, подытожил колумнист.