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Ожог лица и интоксикация. Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой
Врач рассказал о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре - РИА Новости, 19.11.2021
Ожог лица и интоксикация. Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой
Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:47
2021-11-19T20:47
2021-11-19T23:52
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире.Медик сообщил, что артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа не имеет значения — будет отфильтрована плазма, уточнил он.Накануне в Москве произошел пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность проводки после ремонтных работ. В результате возгорания пострадала певица Марина Хлебникова, ее доставили в больницу.
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происшествия, москва, россия
20:47 19.11.2021 (обновлено: 23:52 19.11.2021)
Врач рассказал о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре
Врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире