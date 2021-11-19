https://ria.ru/20211119/sostoyanie-1759900764.html

Ожог лица и интоксикация. Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой

Врач рассказал о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре - РИА Новости, 19.11.2021

Ожог лица и интоксикация. Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой

Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:47

2021-11-19T20:47

2021-11-19T23:52

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ce145a0ab62b7a3d8770039ab25b819f.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире.Медик сообщил, что артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа не имеет значения — будет отфильтрована плазма, уточнил он.Накануне в Москве произошел пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность проводки после ремонтных работ. В результате возгорания пострадала певица Марина Хлебникова, ее доставили в больницу.

https://ria.ru/20211119/ochag-1759817775.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия