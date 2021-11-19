15:55 19.11.2021 (обновлено: 16:13 19.11.2021)
В Белоруссии сообщили о намерении Польши приостановить грузовое сообщение
Белорусские пограничники сообщили о намерении Польши приостановить грузовое сообщение
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники проинформировали Польшу о ситуации на границе, об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница. В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая)", - говорится в сообщении.
Белорусские пограничники также проинформировали польскую сторону о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации. И заверили в отсутствии угрозы для сотрудников польских служб. Также белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.