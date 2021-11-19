https://ria.ru/20211119/soobschenie-1759836374.html

В Белоруссии сообщили о намерении Польши приостановить грузовое сообщение

В Белоруссии сообщили о намерении Польши приостановить грузовое сообщение - РИА Новости, 19.11.2021

В Белоруссии сообщили о намерении Польши приостановить грузовое сообщение

Белорусские пограничники проинформировали Польшу о ситуации на границе, об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:55

2021-11-19T15:55

2021-11-19T16:13

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники проинформировали Польшу о ситуации на границе, об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии."Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница. В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая)", - говорится в сообщении.Белорусские пограничники также проинформировали польскую сторону о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации. И заверили в отсутствии угрозы для сотрудников польских служб. Также белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии