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При взрыве на юге Сомали погибли пять человек
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек - РИА Новости, 19.11.2021
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек
Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:02
2021-11-19T17:02
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение Сомали со ссылкой на местные службы безопасности.По его данным, взрыв произошел в пятницу на территории рынка в городе Бардале региона Бай."Пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы ", - сообщает телеканал.Бомба была заложена группировкой "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия
17:02 19.11.2021
 
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек

При взрыве самодельной бомбы на юге Сомали погибли пять человек

© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Depositphotos / Free2014
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение Сомали со ссылкой на местные службы безопасности.
По его данным, взрыв произошел в пятницу на территории рынка в городе Бардале региона Бай.
"Пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы ", - сообщает телеканал.
Бомба была заложена группировкой "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*.
Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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