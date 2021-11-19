https://ria.ru/20211119/somali-1759853879.html
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек - РИА Новости, 19.11.2021
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек
Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:02
2021-11-19T17:02
2021-11-19T17:02
в мире
сша
оон
сомали
аль-каида
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение Сомали со ссылкой на местные службы безопасности.По его данным, взрыв произошел в пятницу на территории рынка в городе Бардале региона Бай."Пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы ", - сообщает телеканал.Бомба была заложена группировкой "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20211118/snimki-1759725188.html
сша
сомали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_104:0:2483:1784_1920x0_80_0_0_6b3c8f95afb3a2666acfefdb8d30bf78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия
При взрыве на юге Сомали погибли пять человек
При взрыве самодельной бомбы на юге Сомали погибли пять человек
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали
, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение Сомали со ссылкой на местные службы безопасности.
По его данным, взрыв произошел в пятницу на территории рынка в городе Бардале региона Бай.
"Пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы ", - сообщает телеканал.
Бомба была заложена группировкой "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*.
Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещена в России