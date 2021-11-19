https://ria.ru/20211119/somali-1759853879.html

При взрыве на юге Сомали погибли пять человек

При взрыве на юге Сомали погибли пять человек - РИА Новости, 19.11.2021

При взрыве на юге Сомали погибли пять человек

Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:02

2021-11-19T17:02

2021-11-19T17:02

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли и 12 пострадали в результате взрыва самодельной бомбы на юге Сомали, заложенной боевиками "Аш-шабаб" , сообщает Национальное телевидение Сомали со ссылкой на местные службы безопасности.По его данным, взрыв произошел в пятницу на территории рынка в городе Бардале региона Бай."Пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы ", - сообщает телеканал.Бомба была заложена группировкой "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211118/snimki-1759725188.html

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2021

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия