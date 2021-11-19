https://ria.ru/20211119/soldaty-1759795503.html

Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе

Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе - РИА Новости, 19.11.2021

Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе

Четыре польских солдата пострадали за минувшие сутки в результате стычек с нелегалами на границе с Белоруссией, заявила журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:15

2021-11-19T13:15

2021-11-19T13:18

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

мигранты

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Четыре польских солдата пострадали за минувшие сутки в результате стычек с нелегалами на границе с Белоруссией, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Четыре солдата пострадали. У них мелкие травмы в результате попадания камней", - сказала Михальская.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-19T13:15 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, мигранты