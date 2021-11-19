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Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе
Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе - РИА Новости, 19.11.2021
Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе
Четыре польских солдата пострадали за минувшие сутки в результате стычек с нелегалами на границе с Белоруссией, заявила журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:15
2021-11-19T13:18
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
мигранты
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Четыре польских солдата пострадали за минувшие сутки в результате стычек с нелегалами на границе с Белоруссией, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Четыре солдата пострадали. У них мелкие травмы в результате попадания камней", - сказала Михальская.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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7 495 645-6601
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, мигранты
13:15 19.11.2021 (обновлено: 13:18 19.11.2021)
 
Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе

Четыре польских солдата пострадали за сутки из-за стычек с нелегалами на границе

© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Четыре польских солдата пострадали за минувшие сутки в результате стычек с нелегалами на границе с Белоруссией, заявила журналистам в пятницу официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"Четыре солдата пострадали. У них мелкие травмы в результате попадания камней", - сказала Михальская.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 10:39
В Белоруссии рассказали о пострадавших от спецсредств польских силовиков
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииПольшаМигранты
 
 
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