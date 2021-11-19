https://ria.ru/20211119/soglashenie-1759898881.html

Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом

Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом - РИА Новости, 19.11.2021

Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом

Самарская область заключила соглашение с Русским географическим обществом (РГО), документ направлен на реализацию в регионе научных, экологических, социальных,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:33

2021-11-19T20:33

2021-11-19T20:33

общество

самарская область

москва

дмитрий азаров

артур чилингаров

русское географическое общество

россия

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САМАРА, 19 ноя – РИА Новости. Самарская область заключила соглашение с Русским географическим обществом (РГО), документ направлен на реализацию в регионе научных, экологических, социальных, образовательных и культурных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 19 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву заключил соглашение о взаимодействии правительства Самарской области с Русским географическим обществом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, соглашение направлено на реализацию в Самарской области научных, экологических, социальных, образовательных, культурных программ и проектов, сохранение и продвижение природного и культурного наследия региона. Также предусмотрено проведение совместных экспедиций, конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, выставок."Мы рады сотрудничать с Самарской областью. Это уникальный регион, который представляет интерес для ученых, исследователей, путешественников, краеведов. Желаю губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и всем членам самарского отделения Русского географического общества выполнения задач, которые поставлены в нашей работе на благо любимой Родины – России", — цитирует пресс-служба первого вице-президента РГО, заслуженного географа РФ Артура Чилингарова.Одно из ключевых направлений совместной работы РГО и Самарской области – развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. Глава региона в ходе встречи рассказал об уникальных туристических, исторических и природных местах в Самарской области, в частности национальном парке "Самарская Лука" и Сокольих горах."Самарская область — интересный регион, который расположен в сердце России. У нас разнообразные природа и ландшафты, богатые недра. Главное же наше богатство – это люди. Деятельность по исследованиям и этнографии сегодня ни в коем образе не потеряла своей актуальности. Более того, мы сейчас с краеведами, историками и географами хотим эту деятельность вывести на качественно новый уровень", - приводит слова Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, Чилингаров выразил большую заинтересованность в проектах и готовность РГО оказать необходимое содействие по продвижению туристического потенциала Самарской области.Непосредственное взаимодействие с регионом в рамках соглашения будет проводить самарское отделение Русского географического общества, которое ведет свою историю с 1946 года, а юридически создано в мае 2016 года. Планируется, что для координации совместных действий с РГО в Самарской области будет создана рабочая группа и попечительский совет, который возглавит Дмитрий Азаров.

https://ria.ru/20211119/samara-1759848535.html

https://ria.ru/20211117/azarov-1759547771.html

самарская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область, москва, дмитрий азаров, артур чилингаров, русское географическое общество, россия