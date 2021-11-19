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В Сочи объяснили необходимость строительства мусороперерабатывающего завода
В Сочи объяснили необходимость строительства мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 19.11.2021
В Сочи объяснили необходимость строительства мусороперерабатывающего завода
Мусороперерабатывающий завод необходим Сочи в связи с ростом населения и ежегодно возрастающим туристическим трафиком, но его строительство будет согласовано с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:00
2021-11-19T16:00
краснодарский край
сочи
владимир путин
ростех
вениамин кондратьев
россия
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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Мусороперерабатывающий завод необходим Сочи в связи с ростом населения и ежегодно возрастающим туристическим трафиком, но его строительство будет согласовано с жителями и экологами, сообщила пресс-служба городской администрации.Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой ранее выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент РФ Владимир Путин."Необходимость в данном строительстве очевидна с учетом увеличения численности населения города и ежегодно возрастающего туристического трафика. В пиковый летний период на территории курорта Сочи могут одномоментно присутствовать свыше 1 миллиона человек – это жители и гости курорта", - говорится в сообщении.По данным горадминистрации, в 2021 году количество мусора в Сочи уже превысило 300 тысяч тонн.Администрация курорта уточнила, что поскольку в городе нет мусороперерабатывающего завода, все городские отходы выводятся большегрузами за пределы Большого Сочи, автомобильная транспортировка мусора создает пробки на дорогах и значительно увеличивает тариф за услугу."Все дальнейшие шаги в отношении возможного строительства мусороперерабатывающего завода полного цикла на территории города Сочи будут согласованы с местным населением и экспертами в области экологии", - подчеркнули власти.
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краснодарский край, сочи, владимир путин, ростех, вениамин кондратьев, россия
16:00 19.11.2021
 
В Сочи объяснили необходимость строительства мусороперерабатывающего завода

Власти Сочи заявили, что мусороперерабатывающий завод необходим из-за роста населения

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Мусороперерабатывающий завод необходим Сочи в связи с ростом населения и ежегодно возрастающим туристическим трафиком, но его строительство будет согласовано с жителями и экологами, сообщила пресс-служба городской администрации.
Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой ранее выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимость в данном строительстве очевидна с учетом увеличения численности населения города и ежегодно возрастающего туристического трафика. В пиковый летний период на территории курорта Сочи могут одномоментно присутствовать свыше 1 миллиона человек – это жители и гости курорта", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, в 2021 году количество мусора в Сочи уже превысило 300 тысяч тонн.
Администрация курорта уточнила, что поскольку в городе нет мусороперерабатывающего завода, все городские отходы выводятся большегрузами за пределы Большого Сочи, автомобильная транспортировка мусора создает пробки на дорогах и значительно увеличивает тариф за услугу.
"Все дальнейшие шаги в отношении возможного строительства мусороперерабатывающего завода полного цикла на территории города Сочи будут согласованы с местным населением и экспертами в области экологии", - подчеркнули власти.
Свалка - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Краснодарский крайСочиВладимир ПутинРостехВениамин КондратьевРоссия
 
 
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