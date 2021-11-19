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Туризм
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Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи
Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи - РИА Новости, 19.11.2021
Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи
Смерчи возможны над морем на участке Магри – Веселое вплоть до 21 ноября, предупреждает пресс-служба сочинской администрации. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:20
2021-11-19T16:20
туризм
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сочи
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СОЧИ, 19 ноя — РИА Новости. Смерчи возможны над морем на участке Магри – Веселое вплоть до 21 ноября, предупреждает пресс-служба сочинской администрации."По сообщению метеорологов, в период с 10-12 часов и до конца суток 19 ноября, а также в течение суток 20 и 21 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели также не рекомендуют гостям и жителям Сочи организовывать отдых у воды. Сейчас на курорте держится пасмурная погода с непродолжительными осадками.
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море, краснодарский край, сочи, новости - туризм, черное море, туристы, туризм, погода
16:20 19.11.2021
 
Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи

Метеорологи: с 19 по 21 ноября возможно образование смерчей над морем в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 19 ноя — РИА Новости. Смерчи возможны над морем на участке Магри – Веселое вплоть до 21 ноября, предупреждает пресс-служба сочинской администрации.
"По сообщению метеорологов, в период с 10-12 часов и до конца суток 19 ноября, а также в течение суток 20 и 21 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели также не рекомендуют гостям и жителям Сочи организовывать отдых у воды.
Сейчас на курорте держится пасмурная погода с непродолжительными осадками.
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