https://ria.ru/20211119/sochi-1759770138.html

Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи

Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи - РИА Новости, 19.11.2021

Синоптики прогнозируют образование смерчей над морем в Сочи

Смерчи возможны над морем на участке Магри – Веселое вплоть до 21 ноября, предупреждает пресс-служба сочинской администрации. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:20

2021-11-19T16:20

2021-11-19T16:20

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СОЧИ, 19 ноя — РИА Новости. Смерчи возможны над морем на участке Магри – Веселое вплоть до 21 ноября, предупреждает пресс-служба сочинской администрации."По сообщению метеорологов, в период с 10-12 часов и до конца суток 19 ноября, а также в течение суток 20 и 21 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели также не рекомендуют гостям и жителям Сочи организовывать отдых у воды. Сейчас на курорте держится пасмурная погода с непродолжительными осадками.

https://ria.ru/20211119/kamchatka-1759749468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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