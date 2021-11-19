https://ria.ru/20211119/smert-1759876842.html

Во Владимирской области на берегу водоема нашли тела троих детей

Во Владимирской области на берегу водоема нашли тела троих детей - РИА Новости, 19.11.2021

Во Владимирской области на берегу водоема нашли тела троих детей

Тела двух мальчиков и девочки с признаками утопления обнаружили на берегу водоема во Владимирской области, проводится проверка, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:29

2021-11-19T18:29

2021-11-19T18:29

происшествия

владимирская область

гусь-хрустальный

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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Тела двух мальчиков и девочки с признаками утопления обнаружили на берегу водоема во Владимирской области, проводится проверка, сообщила прокуратура региона.Уточняется, что выясняются обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших. На место происшествия выехали и. о. первого заместителя прокурора области Андрей Жугин и руководство Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дополняет прокуратура. ​​

https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html

владимирская область

гусь-хрустальный

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происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный