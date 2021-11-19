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Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов
Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов - РИА Новости, 19.11.2021
Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов
Скончался советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов, сообщил РИА Новости бывший заместитель председателя Агентства печати... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:48
2021-11-19T14:06
общество
союз журналистов россии
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Скончался советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов, сообщил РИА Новости бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" Владимир Милютенко. "Да, это так. Анатолий Васильевич удивительная творческая личность", - сказал о смерти журналиста Милютенко.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования родным и близким о кончине журналиста Богомолова."Конечно, от всей души выражаем соболезнования. К сожалению, лично не был знаком с коллегой, но знаю, что человек заслуженный во всех отношениях. Так что от имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал РИА Новости Соловьев.Анатолий Васильевич Богомолов родился 14 февраля 1930 года. В 1954 году Анатолий Васильевич окончил Московский историко-архивный институт. Позже был членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области. Уже с 1961 года был 1-й секретарем Тенкинского райкома ВЛКСМ, 2-й секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ.С 1963 года являлся главным редактором программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения, а в 1969 году стал куратором программ Центрального телевидения.С 1980 года занимал должность главного редактора редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996 году стал начальником управления периодической печати Министерства печати РФ. Уже с 1998 года и по настоящее время был секретарем Союза журналистов России.
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общество, союз журналистов россии, россия
13:48 19.11.2021 (обновлено: 14:06 19.11.2021)
 
Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов

Секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов умер на 92-м году жизни

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАнатолий Богомолов
Анатолий Богомолов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Скончался советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов, сообщил РИА Новости бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" Владимир Милютенко.
"Да, это так. Анатолий Васильевич удивительная творческая личность", - сказал о смерти журналиста Милютенко.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования родным и близким о кончине журналиста Богомолова.
"Конечно, от всей души выражаем соболезнования. К сожалению, лично не был знаком с коллегой, но знаю, что человек заслуженный во всех отношениях. Так что от имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал РИА Новости Соловьев.
Анатолий Васильевич Богомолов родился 14 февраля 1930 года. В 1954 году Анатолий Васильевич окончил Московский историко-архивный институт. Позже был членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области. Уже с 1961 года был 1-й секретарем Тенкинского райкома ВЛКСМ, 2-й секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ.
С 1963 года являлся главным редактором программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения, а в 1969 году стал куратором программ Центрального телевидения.
С 1980 года занимал должность главного редактора редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996 году стал начальником управления периодической печати Министерства печати РФ. Уже с 1998 года и по настоящее время был секретарем Союза журналистов России.
Политический обозреватель Всеволод Овчинников - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 20:04
Умер журналист Всеволод Овчинников
 
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