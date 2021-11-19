https://ria.ru/20211119/smert-1759802540.html

Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов

Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов - РИА Новости, 19.11.2021

Умер советский и российский журналист Анатолий Богомолов

Скончался советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов, сообщил РИА Новости бывший заместитель председателя Агентства печати... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:48

2021-11-19T13:48

2021-11-19T14:06

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Скончался советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов, сообщил РИА Новости бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" Владимир Милютенко. "Да, это так. Анатолий Васильевич удивительная творческая личность", - сказал о смерти журналиста Милютенко.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования родным и близким о кончине журналиста Богомолова."Конечно, от всей души выражаем соболезнования. К сожалению, лично не был знаком с коллегой, но знаю, что человек заслуженный во всех отношениях. Так что от имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал РИА Новости Соловьев.Анатолий Васильевич Богомолов родился 14 февраля 1930 года. В 1954 году Анатолий Васильевич окончил Московский историко-архивный институт. Позже был членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области. Уже с 1961 года был 1-й секретарем Тенкинского райкома ВЛКСМ, 2-й секретарь Магаданского обкома ВЛКСМ.С 1963 года являлся главным редактором программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения, а в 1969 году стал куратором программ Центрального телевидения.С 1980 года занимал должность главного редактора редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996 году стал начальником управления периодической печати Министерства печати РФ. Уже с 1998 года и по настоящее время был секретарем Союза журналистов России.

https://ria.ru/20210830/zhurnalist-1747893058.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, союз журналистов россии, россия