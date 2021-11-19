https://ria.ru/20211119/sistema-1759911079.html

Суд на Урале отклонил иск против указа губернатора о системе QR-кодов

Суд на Урале отклонил иск против указа губернатора о системе QR-кодов - РИА Новости, 19.11.2021

Суд на Урале отклонил иск против указа губернатора о системе QR-кодов

Свердловский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения иск жителя региона против указа губернатора о системе QR-кодов. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:31

2021-11-19T22:31

2021-11-19T22:31

распространение коронавируса

свердловская область

павел крашенинников

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qr-код

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения иск жителя региона против указа губернатора о системе QR-кодов.Трансляция заседания велась на странице канала "Разоблачено" в Instagram."Коллективное заявление оставить без удовлетворения", - сказал судья.С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Житель Свердловской области подал в суд иск, оспаривающий указ губернатора о введении в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест. К иску присоединись более 200 человек, поэтому его признали коллективным.При этом председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял журналистам, что главы субъектов имеют право вводить вход по QR-кодам в общественные места.

https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html

свердловская область

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свердловская область, павел крашенинников, свердловский областной суд, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код