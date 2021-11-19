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В Госдуме предложили ограничить использование госсимволики на алкоголе
В Госдуме предложили ограничить использование госсимволики на алкоголе - РИА Новости, 19.11.2021
В Госдуме предложили ограничить использование госсимволики на алкоголе
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что нужно ограничить использование изображений государственных... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:00
2021-11-19T15:00
общество
госдума рф
бийсултан хамзаев
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что нужно ограничить использование изображений государственных символов на табачной и алкогольной продукции."Считаю, что нужно ограничить использование изображений госсимволов на табачной и алкогольной продукции", - написал Хамзаев в своем Telegram-канале.Политик отмечает, что государство проводит политику, направленную на популяризацию здорового уровня жизни, снижение уровня потребления алкоголя и табака. Таким образом, депутат предлагает ограничить использование госсимволики на такой продукции."В связи с этим предлагаю ввести ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации", - заключил парламентарий.
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общество, госдума рф, бийсултан хамзаев, россия
15:00 19.11.2021
 
В Госдуме предложили ограничить использование госсимволики на алкоголе

Депутат Хамзаев предложил ограничить использование госсимволики на табаке и алкоголе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что нужно ограничить использование изображений государственных символов на табачной и алкогольной продукции.
"Считаю, что нужно ограничить использование изображений госсимволов на табачной и алкогольной продукции", - написал Хамзаев в своем Telegram-канале.
Политик отмечает, что государство проводит политику, направленную на популяризацию здорового уровня жизни, снижение уровня потребления алкоголя и табака. Таким образом, депутат предлагает ограничить использование госсимволики на такой продукции.
"В связи с этим предлагаю ввести ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации", - заключил парламентарий.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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