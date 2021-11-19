https://ria.ru/20211119/siluanov-1759859448.html

Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения

Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения - РИА Новости, 19.11.2021

Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения

Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу обсудил с коллегой из Швейцарии Ули Маурером внесение изменений в налоговое соглашение двух стран, переговоры... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:20

2021-11-19T17:20

2021-11-19T17:20

экономика

нидерланды

министерство финансов рф (минфин россии)

большая двадцатка

мальта

антон силуанов

оэср

ули маурер

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу обсудил с коллегой из Швейцарии Ули Маурером внесение изменений в налоговое соглашение двух стран, переговоры по этому вопросу планируется продолжить на следующей неделе на уровне министерств, говорится в сообщении Минфина РФ."19 ноября 2021 года состоялась встреча министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова с федеральным министром финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Министры обсудили вопрос пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сказано в сообщении.Минфин указывает, что в ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20. "Министр подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса. В связи с этим было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 2", - добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре сообщил, что Минфин РФ направил предложение о пересмотре налогового соглашения Швейцарии. Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.

https://ria.ru/20211111/soglashenie-1758532925.html

https://ria.ru/20210908/nalogi-1749215538.html

нидерланды

мальта

россия

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экономика, нидерланды, министерство финансов рф (минфин россии), большая двадцатка, мальта, антон силуанов, оэср, ули маурер, алексей сазанов, россия