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Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения
Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения - РИА Новости, 19.11.2021
Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения
Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу обсудил с коллегой из Швейцарии Ули Маурером внесение изменений в налоговое соглашение двух стран, переговоры... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:20
2021-11-19T17:20
экономика
нидерланды
министерство финансов рф (минфин россии)
большая двадцатка
мальта
антон силуанов
оэср
ули маурер
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу обсудил с коллегой из Швейцарии Ули Маурером внесение изменений в налоговое соглашение двух стран, переговоры по этому вопросу планируется продолжить на следующей неделе на уровне министерств, говорится в сообщении Минфина РФ."19 ноября 2021 года состоялась встреча министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова с федеральным министром финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Министры обсудили вопрос пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сказано в сообщении.Минфин указывает, что в ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20. "Министр подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса. В связи с этим было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 2", - добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре сообщил, что Минфин РФ направил предложение о пересмотре налогового соглашения Швейцарии. Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.
https://ria.ru/20211111/soglashenie-1758532925.html
https://ria.ru/20210908/nalogi-1749215538.html
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экономика, нидерланды, министерство финансов рф (минфин россии), большая двадцатка, мальта, антон силуанов, оэср, ули маурер, алексей сазанов, россия
17:20 19.11.2021
 
Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения

Министр финансов Силуанов обсудил с коллегой из Швейцарии изменения налогового соглашения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу обсудил с коллегой из Швейцарии Ули Маурером внесение изменений в налоговое соглашение двух стран, переговоры по этому вопросу планируется продолжить на следующей неделе на уровне министерств, говорится в сообщении Минфина РФ.
"19 ноября 2021 года состоялась встреча министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова с федеральным министром финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Министры обсудили вопрос пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сказано в сообщении.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению
Минфин указывает, что в ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20. "Министр подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса. В связи с этим было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 2", - добавляется в сообщении.
"Вместе с тем, понимая значимость российско-швейцарских экономических связей, Антон Силуанов напомнил о необходимости продолжения двустороннего диалога с целью сохранения благоприятного инвестиционного климата. Министры договорились продолжить переговоры по данному вопросу на уровне двух министерств на следующей неделе", - отмечает Минфин.
Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.
Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре сообщил, что Минфин РФ направил предложение о пересмотре налогового соглашения Швейцарии. Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 16:35
Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение
 
ЭкономикаНидерландыМинистерство финансов РФ (Минфин России)Большая двадцаткаМальтаАнтон СилуановОЭСРУли МаурерАлексей СазановРоссия
 
 
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