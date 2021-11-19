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В Москве удвоилось число многодетных семей
В Москве удвоилось число многодетных семей - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве удвоилось число многодетных семей
Число многодетных семей в Москве за последние несколько лет выросло вдвое, сообщила в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:18
2021-11-19T14:18
2021-11-19T14:18
общество
дети
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многодетные семьи
ольга ярославская
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число многодетных семей в Москве за последние несколько лет выросло вдвое, сообщила в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Она также сообщила, что ее аппарат получил 175 обращений за 9 месяцев 2021 года по семейным вопросам."Получаю очень много обращений по семейным вопросам, среди них всегда есть просьбы о помощи в решении семейных вопросов. За 9 месяцев этого года было 175 обращений, из них о месте жительства ребенка при раздельном проживании - 42, о конфликтном разводе - 56, о получении алиментов - 25", - привела данные Ярославская.Она добавила, что по статистике в стране на 150 родителей-одиночек приходится 149 мам и всего один отец.
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общество, дети, москва, многодетные семьи, ольга ярославская, россия
В Москве удвоилось число многодетных семей
Омбудсмен Ярославская: число многодетных семей в Москве за последние годы удвоилось