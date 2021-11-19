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ВТБ Лизинг лидирует в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой

ВТБ Лизинг лидирует в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой - РИА Новости, 19.11.2021

ВТБ Лизинг лидирует в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой

ВТБ Лизинг по итогам 9 месяцев занял первое место на рынке по объему нового бизнеса в железнодорожном сегменте, сообщает ВТБ со ссылкой на данные Эксперт РА. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:14

2021-11-19T13:14

2021-11-19T13:14

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг по итогам 9 месяцев занял первое место на рынке по объему нового бизнеса в железнодорожном сегменте, сообщает ВТБ со ссылкой на данные Эксперт РА."Компания поставила клиентам технику общей стоимостью 55,1 миллиарда рублей с НДС. Также компания стала лидером по объему портфеля телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров – 10,8 миллиарда рублей по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО", - говорится в сообщении.ВТБ Лизинг является крупнейшей лизинговой компанией в России по парку ж/д вагонов –более 130 тысяч единиц или свыше 10% общего железнодорожного парка в России. В этом году парк компании, задействованный в операционном лизинге, увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов. В 2022 году планируется приобрести еще около 20 тысяч вагонов."Железнодорожная техника является для ВТБ Лизинг флагманским направлением, где наши позиции традиционно сильны. Мы приобрели необходимый опыт операционной аренды и связанной с ней эксплуатации вагонов на относительно небольшом парке в 6 тысяч вагонов, сделали исследование рынка, провели переговоры с целым рядом клиентов о востребованности этого продукта и пришли к выводу, что он достаточно емкий и привлекательный для нас. Сосредоточимся на его развитии в следующем году", - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.Как отметили в ВТБ, ВТБ Лизинг также поднялся на одну позицию в рэнкинге крупнейших лизингодателей Эксперт РА по общему объему нового бизнеса. Показатель компании превысил 168 миллиардов рублей (с НДС) - на 77% больше результатов за аналогичный период прошлого года. Компания вошла в топ-3 крупнейших по объему нового бизнеса в сегментах строительной и дорожно-строительной техникой (31,1 миллиарда рублей с НДС), автобусов и троллейбусов (7,7 миллиарда рублей с НДС), морских и речных судов (6,4 миллиарда рублей) и энергооборудования (1,2 миллиарда рублей с НДС).Всего за 9 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг заключил более 26,1 тысячи новых договоров. Количество клиентов на конец сентября составило 28,3 тысячи юридических лиц и ИП. Чистая прибыль ВТБ Лизинг выросла до 11 миллиардов рублей по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды равнялся 491,8 миллиарда рублей, выручка - 44,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211118/dokhodnost-1759698760.html

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