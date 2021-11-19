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В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры - РИА Новости, 19.11.2021
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры
Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:05
2021-11-19T09:05
2021-11-19T09:05
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по региону.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сургуте медсестра покончила с собой из-за травли коллег."Уголовное дело возбудили по статье 110 УК РФ, обстоятельства происшествия выясняются, в том числе проверяется следственным путем версия о возможной причастности коллег по работе к принятию потерпевшей такого решения", - сказали в СУСК.Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211006/suitsid-1753280445.html
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры из-за травли коллег