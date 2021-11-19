https://ria.ru/20211119/samoubiystvo-1759742115.html

В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры

В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры - РИА Новости, 19.11.2021

В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры

Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:05

2021-11-19T09:05

2021-11-19T09:05

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по региону.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сургуте медсестра покончила с собой из-за травли коллег."Уголовное дело возбудили по статье 110 УК РФ, обстоятельства происшествия выясняются, в том числе проверяется следственным путем версия о возможной причастности коллег по работе к принятию потерпевшей такого решения", - сказали в СУСК.Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211006/suitsid-1753280445.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия