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В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры - РИА Новости, 19.11.2021
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры
Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:05
2021-11-19T09:05
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по региону.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сургуте медсестра покончила с собой из-за травли коллег."Уголовное дело возбудили по статье 110 УК РФ, обстоятельства происшествия выясняются, в том числе проверяется следственным путем версия о возможной причастности коллег по работе к принятию потерпевшей такого решения", - сказали в СУСК.Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия
09:05 19.11.2021
 
В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры

В ХМАО возбудили дело после самоубийства медсестры из-за травли коллег

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили РИА Новости в пятницу в СУСК по региону.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сургуте медсестра покончила с собой из-за травли коллег.
"Уголовное дело возбудили по статье 110 УК РФ, обстоятельства происшествия выясняются, в том числе проверяется следственным путем версия о возможной причастности коллег по работе к принятию потерпевшей такого решения", - сказали в СУСК.
Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.
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