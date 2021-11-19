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Туризм
https://ria.ru/20211119/samolet-1759812417.html
На Avito впервые продается SSJ-100
На Avito впервые продается SSJ-100 - РИА Новости, 19.11.2021
На Avito впервые продается SSJ-100
Российский аукционный дом во Владивостоке, разместивший на Avito объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100, сообщил, что впервые продает самолет, потенциальные... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:29
2021-11-19T18:18
экономика
якутск
владивосток
межгосударственный авиационный комитет
sukhoi superjet
avito
туризм
новости - туризм
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ЯКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Российский аукционный дом во Владивостоке, разместивший на Avito объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100, сообщил, что впервые продает самолет, потенциальные покупатели уже звонят.Интернет-сервис для размещения объявлений Avito в прошлую пятницу опубликовал объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100RRJ95B за 64 200 000 рублей, в понедельник появилось еще одно объявление от другого продавца о продаже такого же самолета за 77 248 334 рубля.Авиакомпания "Якутия" заявила, что не выставляла на продажу самолет, воздушное судно в 2018 году было передано страховой компании."Звонки от желающих приобрести самолёт поступают. В день примерно по 2 запроса есть, с учётом запросов на электронную почту… Это первый самолёт, выставленный аукционным домом на продажу в Avito. Воздушное судно продается в рамках процедуры банкротства. Собственник самолёта - страховая компания "Стерх". Изначально параметры торгов на Avito не менялись. Воздушное судно выставлено по цене 77 248 334 рубля. Мы не меняли это предложение. Цена не была ниже. Объявление будет доступно на сайте, пока идёт процедура торгов, то есть до 24 января 2022 года, если раньше не реализуется", - рассказали в аукционном доме.Осенью 2018 года Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при этом у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Работы по эвакуации самолета с ВПП в аэропорту Якутска продолжались более 12 часов, в связи с чем деятельность аэропорта была частично парализована. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщала, что причиной ЧП стала передача экипажу неверных данных о состоянии обледеневшей ВПП, конструктивных недостатков у самолёта не выявлено.
https://realty.ria.ru/20210303/otkrytie-1599704072.html
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экономика, якутск, владивосток, межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet, avito, новости - туризм
14:29 19.11.2021 (обновлено: 18:18 19.11.2021)
 
На Avito впервые продается SSJ-100

SSJ-100 впервые продается на Avito, продавец рассказал об интересе к самолету

© РИА Новости / Виталий ТимкивСамолет Sukhoi Superjet-100
Самолет Sukhoi Superjet-100 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Российский аукционный дом во Владивостоке, разместивший на Avito объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100, сообщил, что впервые продает самолет, потенциальные покупатели уже звонят.
Интернет-сервис для размещения объявлений Avito в прошлую пятницу опубликовал объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100RRJ95B за 64 200 000 рублей, в понедельник появилось еще одно объявление от другого продавца о продаже такого же самолета за 77 248 334 рубля.
Особняк на Садовом кольце в Таганском районе Москвы
3 марта, 10:06
Банк "Открытие" выставил на Avito особняк на Таганке
Авиакомпания "Якутия" заявила, что не выставляла на продажу самолет, воздушное судно в 2018 году было передано страховой компании.
"Звонки от желающих приобрести самолёт поступают. В день примерно по 2 запроса есть, с учётом запросов на электронную почту… Это первый самолёт, выставленный аукционным домом на продажу в Avito. Воздушное судно продается в рамках процедуры банкротства. Собственник самолёта - страховая компания "Стерх". Изначально параметры торгов на Avito не менялись. Воздушное судно выставлено по цене 77 248 334 рубля. Мы не меняли это предложение. Цена не была ниже. Объявление будет доступно на сайте, пока идёт процедура торгов, то есть до 24 января 2022 года, если раньше не реализуется", - рассказали в аукционном доме.
Осенью 2018 года Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при этом у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Работы по эвакуации самолета с ВПП в аэропорту Якутска продолжались более 12 часов, в связи с чем деятельность аэропорта была частично парализована. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщала, что причиной ЧП стала передача экипажу неверных данных о состоянии обледеневшей ВПП, конструктивных недостатков у самолёта не выявлено.
Сотрудник фирменного магазина перед открытием, где стартует продажа умной колонки Яндекс.Станция - РИА Новости, 1920, 10.07.2018
10 июля 2018, 15:57
Умные колонки "Яндекса" перепродают на Avito и "Юле" с большой наценкой
 
ТуризмЭкономикаЯкутскВладивостокМежгосударственный авиационный комитетSukhoi SuperjetAvitoНовости - Туризм
 
 
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