https://ria.ru/20211119/samolet-1759773715.html

В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"

В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе" - РИА Новости, 19.11.2021

В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"

Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:49

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МАДРИД, 19 ноя - РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает оператор испанских аэропортов AENA."Аэропорт Ла-Корунья активировал план действий в чрезвычайных ситуациях из-за угрозы на рейсе Бильбао-Ла-Корунья, выполняемом компанией Volotea. Пассажиров высадили, самолет находится на удаленной стоянке", - сообщается в Twitter оператора.По данным авиакомпании Volotea, на борту самолета находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.Компания подтвердила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта воздушного судна, с ними все в порядке.В пресс-службе оператора испанских аэропортов AENA РИА Новости подтвердили, что "инцидент исчерпан", однако не смогли уточнить детали, откуда поступила информация о бомбе."Представительство правительства в Галисии проинформировало, что инцидент закончен. Это была ложная угроза", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

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в мире, происшествия, испания, галисия