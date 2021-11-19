https://ria.ru/20211119/samolet-1759773715.html
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе" - РИА Новости, 19.11.2021
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"
Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:49
2021-11-19T11:49
2021-11-19T13:24
в мире
происшествия
испания
галисия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756814873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_70ee820cb1d8fc0fba5ea020adb42f74.jpg
МАДРИД, 19 ноя - РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает оператор испанских аэропортов AENA."Аэропорт Ла-Корунья активировал план действий в чрезвычайных ситуациях из-за угрозы на рейсе Бильбао-Ла-Корунья, выполняемом компанией Volotea. Пассажиров высадили, самолет находится на удаленной стоянке", - сообщается в Twitter оператора.По данным авиакомпании Volotea, на борту самолета находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.Компания подтвердила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта воздушного судна, с ними все в порядке.В пресс-службе оператора испанских аэропортов AENA РИА Новости подтвердили, что "инцидент исчерпан", однако не смогли уточнить детали, откуда поступила информация о бомбе."Представительство правительства в Галисии проинформировало, что инцидент закончен. Это была ложная угроза", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
https://ria.ru/20211119/vzryv-1759790397.html
https://ria.ru/20211118/samolet-1759708133.html
испания
галисия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756814873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27b1bf5429d1f4a4d5a7bbf7956ee2ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, испания, галисия
11:49 19.11.2021 (обновлено: 13:24 19.11.2021)
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"
Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в Испании "из-за угрозы на рейсе"