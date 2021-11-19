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В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе" - РИА Новости, 19.11.2021
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"
Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:49
2021-11-19T13:24
в мире
происшествия
испания
галисия
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МАДРИД, 19 ноя - РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает оператор испанских аэропортов AENA."Аэропорт Ла-Корунья активировал план действий в чрезвычайных ситуациях из-за угрозы на рейсе Бильбао-Ла-Корунья, выполняемом компанией Volotea. Пассажиров высадили, самолет находится на удаленной стоянке", - сообщается в Twitter оператора.По данным авиакомпании Volotea, на борту самолета находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.Компания подтвердила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта воздушного судна, с ними все в порядке.В пресс-службе оператора испанских аэропортов AENA РИА Новости подтвердили, что "инцидент исчерпан", однако не смогли уточнить детали, откуда поступила информация о бомбе."Представительство правительства в Галисии проинформировало, что инцидент закончен. Это была ложная угроза", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
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в мире, происшествия, испания, галисия
11:49 19.11.2021 (обновлено: 13:24 19.11.2021)
 
В Испании эвакуировали пассажиров самолета "из-за угрозы на рейсе"

Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в Испании "из-за угрозы на рейсе"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-400
Самолет Boeing 737-400 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МАДРИД, 19 ноя - РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает оператор испанских аэропортов AENA.
"Аэропорт Ла-Корунья активировал план действий в чрезвычайных ситуациях из-за угрозы на рейсе Бильбао-Ла-Корунья, выполняемом компанией Volotea. Пассажиров высадили, самолет находится на удаленной стоянке", - сообщается в Twitter оператора.
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По данным авиакомпании Volotea, на борту самолета находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
Компания подтвердила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта воздушного судна, с ними все в порядке.
В пресс-службе оператора испанских аэропортов AENA РИА Новости подтвердили, что "инцидент исчерпан", однако не смогли уточнить детали, откуда поступила информация о бомбе.
"Представительство правительства в Галисии проинформировало, что инцидент закончен. Это была ложная угроза", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
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