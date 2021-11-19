https://ria.ru/20211119/samolechenie-1759832001.html
Врач рассказал о смертельных последствиях самолечения при COVID-19
Врач рассказал о смертельных последствиях самолечения при COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Врач рассказал о смертельных последствиях самолечения при COVID-19
Коронавирус развивается стремительно, заниматься самолечением смертельно опасно, сообщил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:37
2021-11-19T15:37
2021-11-19T18:42
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Коронавирус развивается стремительно, заниматься самолечением смертельно опасно, сообщил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко в своем Telegram-канале."Лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни. Это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше", — сообщил Вечорко.По его словам, многие люди легкомысленно относятся к болезни, считая чем-то сродни простуде, а спустя несколько дней все заканчивается госпитализацией в отделение реанимации."При первых симптомах ОРВИ необходимо обратиться за помощью врачей. При неправильном или не вовремя начатом лечении риск тяжелых осложнений и неблагоприятного исхода COVID-19 существенно повышается", — добавил врач.Вечорко напомнил, что каждый организм индивидуален и, принимая лекарство, которое помогло другому, человек может серьезно навредить себе.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
15:37 19.11.2021 (обновлено: 18:42 19.11.2021)
Врач рассказал о смертельных последствиях самолечения при COVID-19
Главврач Филатовской больницы Вечорко о COVID: заниматься самолечением смертельно опасно