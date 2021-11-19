https://ria.ru/20211119/samara-1759848535.html

Самарский губернатор подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

Самарский губернатор подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" - РИА Новости, 19.11.2021

Самарский губернатор подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", в рамках которого в регионе будут развивать территории "Самарская... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:40

2021-11-19T16:40

2021-11-19T20:17

экономика

самарская область

ульяновская область

дмитрий азаров

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россия

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САМАРА, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", в рамках которого в регионе будут развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы", сообщает пресс-служба облправительства."В пятницу, 19 ноября, правительство Самарской области и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония подписания соглашения прошла при участии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.По данным пресс-службы, согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона. В частности, в Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы"."Подписанное соглашение в первую очередь позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили после тщательного отбора "Самарскую Луку" и "Сокольи горы". В ближайшие недели на территорию региона прибудут эксперты, вместе с которыми мы проведем комплексную оценку, проанализируем, что дополнительно нужно сделать для привлечения туристов, для создания инфраструктуры", - цитирует Азарова пресс-служба.Уточняется, что после того, как аналитический этап будет завершен, создадут организацию, которая будет заниматься реализацией проектов, в том числе привлекая средства федерального бюджета."Это только первые два проекта, и рассчитываю, что совместная командная работа позволит нам и те проекты, которые мы заявляли дополнительно, так же хорошо подготовить для реализации", - приводит слова Азарова пресс-служба.По словам губернатора, у Самарской области огромный потенциал для развития туризма. Сегодня регион входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории Самарской области вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом - более чем на 60%. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом.Также Азаров рассказал о готовящемся в данный момент проекте по возобновлению скоростных речных перевозок – сквозном для регионов Приволжского федерального округа, который обсуждался под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Работа ведется Самарской областью совместно с коллегами из Татарстана и Ульяновской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/samara-1758652568.html

https://ria.ru/20211117/azarov-1759547771.html

самарская область

ульяновская область

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экономика, самарская область, ульяновская область, дмитрий азаров, дмитрий чернышенко, россия