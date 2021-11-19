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https://ria.ru/20211119/rosgvardiya-1759774020.html
Росгвардия заявила, что ей не нужен робот-"черепаха" для разгона толпы
Росгвардия заявила, что ей не нужен робот-"черепаха" для разгона толпы - РИА Новости, 19.11.2021
Росгвардия заявила, что ей не нужен робот-"черепаха" для разгона толпы
Росгвардия не заказывала работы по созданию робота-"черепахи" для разгона демонстрации, ведомство не испытывает необходимости в подобных машинах, заявил РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:50
2021-11-19T12:10
безопасность
технологии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
российская академия наук
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
валерий грибакин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Росгвардия не заказывала работы по созданию робота-"черепахи" для разгона демонстрации, ведомство не испытывает необходимости в подобных машинах, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.Ранее на сайте Роспатента был опубликован реферат изобретения Кабардино-Балкарского научного центра РАН, в котором ученые представили проект гусеничного робота для разгона демонстраций и предотвращения терактов. Из-за обтекаемого корпуса машина внешне напоминает черепаху. Отмечалось также, что робот, вооруженный электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, мог бы применяться войсками Росгвардии."Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", - сказал Грибакин.По замыслу ученых КБНЦ РАН, робот-"черепаха" должен был выпускаться в двух модификациях: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант - роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.
https://ria.ru/20211113/rosgvardiya-1758902654.html
https://ria.ru/20211119/robot-cherepakha-1759732311.html
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безопасность, технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), российская академия наук, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин
11:50 19.11.2021 (обновлено: 12:10 19.11.2021)
 
Росгвардия заявила, что ей не нужен робот-"черепаха" для разгона толпы

Росгвардия заявила, что ей не нужен гусеничный робот-"черепаха" для разгона толпы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурные по Центру оперативного управления отдела вневедомственной охраны Росгвардии
Дежурные по Центру оперативного управления отдела вневедомственной охраны Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Росгвардия не заказывала работы по созданию робота-"черепахи" для разгона демонстрации, ведомство не испытывает необходимости в подобных машинах, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Ранее на сайте Роспатента был опубликован реферат изобретения Кабардино-Балкарского научного центра РАН, в котором ученые представили проект гусеничного робота для разгона демонстраций и предотвращения терактов. Из-за обтекаемого корпуса машина внешне напоминает черепаху. Отмечалось также, что робот, вооруженный электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, мог бы применяться войсками Росгвардии.
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"Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", - сказал Грибакин.
По замыслу ученых КБНЦ РАН, робот-"черепаха" должен был выпускаться в двух модификациях: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант - роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.
Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.
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Вчера, 03:20Наука
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
 
БезопасностьТехнологииФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Российская академия наукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Валерий Грибакин
 
 
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