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Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам - РИА Новости, 19.11.2021
Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
Острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода во время беременности могут быть симптомами,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T03:13
2021-11-19T03:13
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здоровье
беременность
морозовская детская городская клиническая больница
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода во время беременности могут быть симптомами, которые спровоцируют преждевременные роды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.Он отметил, что при обращении к врачу с проблемой можно разобраться. "И если мы говорим о ранних преждевременных родах, сроком ниже 32 недель, то мы имеем в арсенале технологии, позволяющие пролонгировать беременность на ближайшие 48 часов, чтобы дать время женщине и плоду подготовиться к родам и снизить риски последствий, прежде всего для ребенка", - добавил врач.
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общество, москва, здоровье, беременность, морозовская детская городская клиническая больница, россия, коронавирус covid-19
03:13 19.11.2021
 
Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам

Неонатолог Горев: острые и тянущие боли могут привести к преждевременным родам

© Pixabay / Cindy Parks Беременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Pixabay / Cindy Parks
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода во время беременности могут быть симптомами, которые спровоцируют преждевременные роды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
"Любая острая и нестандартная ситуация, которая происходит у беременной, - это повод обратиться к врачу. Мы все прекрасно знаем, что беременные периодически испытывают дискомфорт, но острых болей точно не должно быть. Если проявились выделения, если тянущие боли, позывы внизу живота... это повод прийти к врачу. Если вдруг ребенок стал чрезмерно активным или, наоборот, его активность становится низкой. Если на фоне беременности обостряются хронические заболевания, о которых женщина знает, нестабильное давление, головные боли, головокружения... повод обратиться к врачу", - рассказал Горев.
Он отметил, что при обращении к врачу с проблемой можно разобраться. "И если мы говорим о ранних преждевременных родах, сроком ниже 32 недель, то мы имеем в арсенале технологии, позволяющие пролонгировать беременность на ближайшие 48 часов, чтобы дать время женщине и плоду подготовиться к родам и снизить риски последствий, прежде всего для ребенка", - добавил врач.
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ОбществоМоскваЗдоровьебеременностьМорозовская детская городская клиническая больницаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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