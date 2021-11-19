https://ria.ru/20211119/rody-1759732180.html

Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам

Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам - РИА Новости, 19.11.2021

Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам

Острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода во время беременности могут быть симптомами,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:13

2021-11-19T03:13

2021-11-19T03:13

общество

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беременность

морозовская детская городская клиническая больница

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода во время беременности могут быть симптомами, которые спровоцируют преждевременные роды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.Он отметил, что при обращении к врачу с проблемой можно разобраться. "И если мы говорим о ранних преждевременных родах, сроком ниже 32 недель, то мы имеем в арсенале технологии, позволяющие пролонгировать беременность на ближайшие 48 часов, чтобы дать время женщине и плоду подготовиться к родам и снизить риски последствий, прежде всего для ребенка", - добавил врач.

https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html

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общество, москва, здоровье, беременность, морозовская детская городская клиническая больница, россия, коронавирус covid-19