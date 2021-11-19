Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
Неонатолог Горев: острые и тянущие боли могут привести к преждевременным родам
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Острые и тянущие боли, обострение хронических заболеваний, внезапная чрезмерная активность или пассивность плода во время беременности могут быть симптомами, которые спровоцируют преждевременные роды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
"Любая острая и нестандартная ситуация, которая происходит у беременной, - это повод обратиться к врачу. Мы все прекрасно знаем, что беременные периодически испытывают дискомфорт, но острых болей точно не должно быть. Если проявились выделения, если тянущие боли, позывы внизу живота... это повод прийти к врачу. Если вдруг ребенок стал чрезмерно активным или, наоборот, его активность становится низкой. Если на фоне беременности обостряются хронические заболевания, о которых женщина знает, нестабильное давление, головные боли, головокружения... повод обратиться к врачу", - рассказал Горев.
Он отметил, что при обращении к врачу с проблемой можно разобраться. "И если мы говорим о ранних преждевременных родах, сроком ниже 32 недель, то мы имеем в арсенале технологии, позволяющие пролонгировать беременность на ближайшие 48 часов, чтобы дать время женщине и плоду подготовиться к родам и снизить риски последствий, прежде всего для ребенка", - добавил врач.