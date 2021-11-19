https://ria.ru/20211119/risk-1759911546.html
Дефицит этого витамина провоцирует инсульт
Назван витамин, дефицит которого провоцирует инсульт - РИА Новости, 19.11.2021
Дефицит этого витамина провоцирует инсульт
Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:33
2021-11-19T22:33
2021-11-19T22:35
общество
великобритания
университет джонса хопкинса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1fb46d60919b77e88d95a7eb0dfcfbf0.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express.Как отметили специалисты, это органическое соединение необходимо для функционирования многих ключевых систем в теле человека — от иммунитета до метаболизма костей.Витамин D также связан со здоровьем сердца и сосудов: его недостаток удваивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга, говорится в статье.Этот компонент формируется в эпидермисе кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому его дефицит наблюдается в Великобритании и похожих странах, где мало солнечного света. В зимние месяцы полезное вещество можно получить, потребляя жирную рыбу, яйца, говяжью печень и йогурт, уточнили врачи.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что витамины из продуктов в целом усваиваются лучше, чем при употреблении витаминно-минеральных комплексов. Однако, витамин D, который продают в аптеках, нужно употреблять беременным, пожилым, детям и взрослым: особенно, если у их подтвержден дефицит этого вещества.
https://ria.ru/20211107/slaboumie-1757976837.html
https://ria.ru/20211119/insult-1759856466.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b1904ae3bcbb8eebe736e13b6e313fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великобритания, университет джонса хопкинса
22:33 19.11.2021 (обновлено: 22:35 19.11.2021)
Назван витамин, дефицит которого провоцирует инсульт
Express: дефицит витамина D значительно повышает риск инсульта