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Дефицит этого витамина провоцирует инсульт
Назван витамин, дефицит которого провоцирует инсульт - РИА Новости, 19.11.2021
Дефицит этого витамина провоцирует инсульт
Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:33
2021-11-19T22:35
общество
великобритания
университет джонса хопкинса
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express.Как отметили специалисты, это органическое соединение необходимо для функционирования многих ключевых систем в теле человека — от иммунитета до метаболизма костей.Витамин D также связан со здоровьем сердца и сосудов: его недостаток удваивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга, говорится в статье.Этот компонент формируется в эпидермисе кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому его дефицит наблюдается в Великобритании и похожих странах, где мало солнечного света. В зимние месяцы полезное вещество можно получить, потребляя жирную рыбу, яйца, говяжью печень и йогурт, уточнили врачи.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что витамины из продуктов в целом усваиваются лучше, чем при употреблении витаминно-минеральных комплексов. Однако, витамин D, который продают в аптеках, нужно употреблять беременным, пожилым, детям и взрослым: особенно, если у их подтвержден дефицит этого вещества.
https://ria.ru/20211107/slaboumie-1757976837.html
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общество, великобритания, университет джонса хопкинса
22:33 19.11.2021 (обновлено: 22:35 19.11.2021)
 
Назван витамин, дефицит которого провоцирует инсульт

Express: дефицит витамина D значительно повышает риск инсульта

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express.
Как отметили специалисты, это органическое соединение необходимо для функционирования многих ключевых систем в теле человека — от иммунитета до метаболизма костей.
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 21:00
Ученые назвали способ избежать деменции
Витамин D также связан со здоровьем сердца и сосудов: его недостаток удваивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга, говорится в статье.
Этот компонент формируется в эпидермисе кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому его дефицит наблюдается в Великобритании и похожих странах, где мало солнечного света. В зимние месяцы полезное вещество можно получить, потребляя жирную рыбу, яйца, говяжью печень и йогурт, уточнили врачи.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что витамины из продуктов в целом усваиваются лучше, чем при употреблении витаминно-минеральных комплексов. Однако, витамин D, который продают в аптеках, нужно употреблять беременным, пожилым, детям и взрослым: особенно, если у их подтвержден дефицит этого вещества.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
17:10
Назван "здоровый" продукт, способный вызвать инсульт
 
ОбществоВеликобританияУниверситет Джонса Хопкинса
 
 
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