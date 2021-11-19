https://ria.ru/20211119/risk-1759911546.html

Дефицит этого витамина провоцирует инсульт

Назван витамин, дефицит которого провоцирует инсульт - РИА Новости, 19.11.2021

Дефицит этого витамина провоцирует инсульт

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:33

2021-11-19T22:33

2021-11-19T22:35

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университет джонса хопкинса

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень витамина D повышает риск развития инсульта. Об этом пишет британская газета Express.Как отметили специалисты, это органическое соединение необходимо для функционирования многих ключевых систем в теле человека — от иммунитета до метаболизма костей.Витамин D также связан со здоровьем сердца и сосудов: его недостаток удваивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга, говорится в статье.Этот компонент формируется в эпидермисе кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому его дефицит наблюдается в Великобритании и похожих странах, где мало солнечного света. В зимние месяцы полезное вещество можно получить, потребляя жирную рыбу, яйца, говяжью печень и йогурт, уточнили врачи.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что витамины из продуктов в целом усваиваются лучше, чем при употреблении витаминно-минеральных комплексов. Однако, витамин D, который продают в аптеках, нужно употреблять беременным, пожилым, детям и взрослым: особенно, если у их подтвержден дефицит этого вещества.

https://ria.ru/20211107/slaboumie-1757976837.html

https://ria.ru/20211119/insult-1759856466.html

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общество, великобритания, университет джонса хопкинса