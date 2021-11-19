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Туризм
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В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее
В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее - РИА Новости, 19.11.2021
В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее
В Риме оштрафовали туристов из США, которые пробрались ночью в Колизей, чтобы выпить пива, сообщает CNN. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:02
2021-11-19T01:02
туризм
алкоголь
пиво
сша
италия
рим
новости - туризм
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Риме оштрафовали туристов из США, которые пробрались ночью в Колизей, чтобы выпить пива, сообщает CNN.Около полуночи двое американцев поднялись на второй ярус амфитеатра и решили открыть спиртное, которое принесли с собой. Прохожие заметили нарушителей и позвонили в полицию.Прибывший патруль остановил молодых людей, когда они уже покинули Колизей и шли по улице, ведущей в центр города. Американцам выписали штрафы на сумму 800 евро.В 2014 году российский турист заплатил 20 тысяч евро за то, что вырезал букву "К" на стенах Колизея.
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алкоголь, пиво, сша, италия, рим, новости - туризм, колизей, туристы, туризм
01:02 19.11.2021
 
В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее

В Риме оштрафовали американских туристов, пробравшихся ночью в Колизей, чтобы выпить пиво

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАмфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Риме оштрафовали туристов из США, которые пробрались ночью в Колизей, чтобы выпить пива, сообщает CNN.
Около полуночи двое американцев поднялись на второй ярус амфитеатра и решили открыть спиртное, которое принесли с собой. Прохожие заметили нарушителей и позвонили в полицию.
Прибывший патруль остановил молодых людей, когда они уже покинули Колизей и шли по улице, ведущей в центр города. Американцам выписали штрафы на сумму 800 евро.
В 2014 году российский турист заплатил 20 тысяч евро за то, что вырезал букву "К" на стенах Колизея.
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