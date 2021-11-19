https://ria.ru/20211119/rim-1759674045.html

В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее

В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее - РИА Новости, 19.11.2021

В Риме туристов оштрафовали за распитие пива в Колизее

В Риме оштрафовали туристов из США, которые пробрались ночью в Колизей, чтобы выпить пива, сообщает CNN. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T01:02

2021-11-19T01:02

2021-11-19T01:02

туризм

алкоголь

пиво

сша

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новости - туризм

колизей

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Риме оштрафовали туристов из США, которые пробрались ночью в Колизей, чтобы выпить пива, сообщает CNN.Около полуночи двое американцев поднялись на второй ярус амфитеатра и решили открыть спиртное, которое принесли с собой. Прохожие заметили нарушителей и позвонили в полицию.Прибывший патруль остановил молодых людей, когда они уже покинули Колизей и шли по улице, ведущей в центр города. Американцам выписали штрафы на сумму 800 евро.В 2014 году российский турист заплатил 20 тысяч евро за то, что вырезал букву "К" на стенах Колизея.

https://ria.ru/20211118/turtsiya-1759617589.html

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италия

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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