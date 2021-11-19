https://ria.ru/20211119/rezolyutsiya-1759828884.html

Карасин назвал резолюцию конгрессменов США "политической шизофренией"

Карасин назвал резолюцию конгрессменов США "политической шизофренией" - РИА Новости, 19.11.2021

Карасин назвал резолюцию конгрессменов США "политической шизофренией"

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает внесение конгрессменами США проекта резолюции о "непризнании" полномочий Владимира Путина, если... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:26

2021-11-19T15:26

2021-11-19T15:26

в мире

сша

владимир путин

григорий карасин

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает внесение конгрессменами США проекта резолюции о "непризнании" полномочий Владимира Путина, если он станет президентом России после 2024 года, признаком "политической шизофрении".Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации."Я впервые сталкиваюсь с такого рода действиями политических кругов Вашингтона", - сказал Карасин в пятницу в эфире телеканала "Россия 24". Законодатель охарактеризовал эту инициативу как "приступ политической шизофрении, ненормальности политической системы США".По мнению законодателя, подобные инициативы являются подтверждением правильности проводимого Россией курса по осуществлению суверенного подхода во всех областях, включая внутреннюю и внешнюю политику. Он также отметил, что Россия будет отстаивать главенствующую роль ООН в рамках соблюдения международных правил. Карасин также полагает, что соответствующие оценки инициативе конгрессменов США "должны прозвучать из многих столиц".Глава комитета СФ полагает, что в итоге такая резолюция не найдет своего применения. "Я убежден, мы сможем пройти эти ухабы на пути развития нормальных взаимоотношений и в этот раз", - заключил он.

https://ria.ru/20211119/klimov-1759785512.html

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в мире, сша, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф, россия