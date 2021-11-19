https://ria.ru/20211119/revaktsinatsiya-1759732979.html

Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация

Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация - РИА Новости, 19.11.2021

Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация

Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:44

2021-11-19T03:44

2021-11-19T08:03

распространение коронавируса

общество

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца, сказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html

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2021

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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", сергей вознесенский, вакцина "ковивак"