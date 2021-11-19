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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/revaktsinatsiya-1759732979.html
Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T03:44
2021-11-19T08:03
распространение коронавируса
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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здоровье
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца, сказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", сергей вознесенский, вакцина "ковивак"
03:44 19.11.2021 (обновлено: 08:03 19.11.2021)
 
Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация

Эксперт Вознесенский: ревакцинация двухкомпонентными препаратами раз в полгода не опасна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца, сказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Опасности для организма, если у него на момент проведения вакцинации нет противопоказаний, то их, на мой взгляд, не должно существовать. Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее, чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается - а мы говорим про полгода, - то тут никаких подводных камней не должно быть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько опасна ревакцинация двухкомпонентной вакциной раз в полгода.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник Лайт"Сергей ВознесенскийВакцина "КовиВак"
 
 
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