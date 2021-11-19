03:44 19.11.2021 (обновлено: 08:03 19.11.2021)
Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
Эксперт Вознесенский: ревакцинация двухкомпонентными препаратами раз в полгода не опасна
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца, сказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Опасности для организма, если у него на момент проведения вакцинации нет противопоказаний, то их, на мой взгляд, не должно существовать. Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее, чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается - а мы говорим про полгода, - то тут никаких подводных камней не должно быть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько опасна ревакцинация двухкомпонентной вакциной раз в полгода.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".