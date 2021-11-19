https://ria.ru/20211119/rebenok-1759747493.html

В Судаке пропал ребенок

В Судаке пропал ребенок - РИА Новости, 19.11.2021

В Судаке пропал ребенок

В Судаке ищут пропавшего школьника, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:58

2021-11-19T09:58

2021-11-19T12:18

происшествия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. В Судаке ищут пропавшего школьника, сообщила пресс-служба МВД по Крыму."Разыскивается ребенок. Был одет в спортивные брюки, серую светлую кофту, шапку черную с рыжей лапой, жилетку, обувь черного цвета. Худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, рост 130 сантиметров", — уточнило ведомство.Мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся.По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Натальи Кашкаровой, в район поиска прибыло местное руководство МВД, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета.К розыску также подключились волонтеры и местные жители.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

судак

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, судак