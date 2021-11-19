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В Судаке пропал ребенок
В Судаке пропал ребенок - РИА Новости, 19.11.2021
В Судаке пропал ребенок
В Судаке ищут пропавшего школьника, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:58
2021-11-19T09:58
2021-11-19T12:18
происшествия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. В Судаке ищут пропавшего школьника, сообщила пресс-служба МВД по Крыму."Разыскивается ребенок. Был одет в спортивные брюки, серую светлую кофту, шапку черную с рыжей лапой, жилетку, обувь черного цвета. Худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, рост 130 сантиметров", — уточнило ведомство.Мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся.По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Натальи Кашкаровой, в район поиска прибыло местное руководство МВД, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета.К розыску также подключились волонтеры и местные жители.
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происшествия, судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости.
В Судаке
ищут пропавшего школьника, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
"Разыскивается ребенок. Был одет в спортивные брюки, серую светлую кофту, шапку черную с рыжей лапой, жилетку, обувь черного цвета. Худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, рост 130 сантиметров", — уточнило ведомство.
Мальчик 2009 года рождения ушел из дома 18 ноября и не вернулся.
По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Натальи Кашкаровой, в район поиска прибыло местное руководство МВД, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета.
К розыску также подключились волонтеры и местные жители.