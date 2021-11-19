https://ria.ru/20211119/razminirovanie-1759790755.html

Путин ратифицировал соглашение стран СНГ по разминированию

Путин ратифицировал соглашение стран СНГ по разминированию - РИА Новости, 19.11.2021

Путин ратифицировал соглашение стран СНГ по разминированию

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран СНГ о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:51

2021-11-19T12:51

2021-11-19T12:51

политика

владимир путин

снг

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран СНГ о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, которое сможет осуществлять операции на территории стран Содружества и в третьих странах, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был подписан в Москве 18 декабря 2020 года. Соглашение заключается на неопределенный срок и открыто для присоединения любой страны СНГ после его вступления в силу.Согласно соглашению, совместное подразделение будет заниматься технической разведкой минных полей и районов, где ранее проводились боевые действия, на наличие взрывоопасных предметов, а также очисткой акваторий от мин.При этом такое подразделение будет работать без применения оружия, взрывчатые вещества и средства взрывания взрывоопасных предметов могут использовать только инженерные войска принимающей стороны.

https://ria.ru/20211119/bomby-1759755230.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, снг