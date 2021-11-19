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США пока не готовы анонсировать разговор Байдена с Путиным, заявила Псаки
США пока не готовы анонсировать разговор Байдена с Путиным, заявила Псаки - РИА Новости, 19.11.2021
США пока не готовы анонсировать разговор Байдена с Путиным, заявила Псаки
Вашингтон пока не готов анонсировать будущие контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:35
2021-11-19T21:35
2021-11-19T21:35
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Вашингтон пока не готов анонсировать будущие контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что будет готова сообщить такую информацию, если их встреча или звонок подтвердятся."Я пока не готова анонсировать какой-либо звонок или встречу (двух лидеров). Как только что-то в этом роде подтвердится или будет согласовано, мы будем готовы вам сообщить", - сказала Псаки журналистов, отвечая на вопрос о предстоящих контактах лидеров США и России.
https://ria.ru/20211119/suverenitet-1759895538.html
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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, россия
США пока не готовы анонсировать разговор Байдена с Путиным, заявила Псаки
Псаки заявила, что Белый дом пока не готов анонсировать разговор Байдена с Путиным